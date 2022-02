Rosenkopf lässt die Straße Am Hüttenwald ausbessern, weil sich dort Pflastersteine aus der Fahrbahn heben und senken. Mit der Ausbesserung der Straße will es der Rat aber nicht auf sich beruhen lassen.

Schon im Oktober war klar, dass es in der Straße Am Hüttenwald zehn Stellen gibt, die dringend repariert werden müssen. „Da stehen manche Steine zu weit hoch“, erklärt Christian Plagemann hierzu. Den Auftrag hat der Rosenkopfer Bürgermeister auf ein Angebot der Firma Bohrer aus Petersberg umgehend vergeben. Die Arbeiten kosten rund 2900 Euro. Die Sofortvergabe „hat Gründe der Straßensicherung. Wir stehen in der Pflicht, das zu tun“, begründete Plagemann sein Tun, bevor der Rat in seiner ersten Sitzung im neuen Jahr dem nachträglich zustimmte.

Ungefähr 2000 Euro fließen in die Arbeitskosten. Für das restliche Geld hat Plagemann Steine bestellt. Dort, wo die Pflastersteine ausgetauscht werden müssen, werden neue Steine eingelassen. Plagemann hofft aber, dass aus der Bestellung noch Steine verbleiben, falls an der Hüttenwaldstraße wieder neue Beschädigungen aufkommen.

Auf der Suche nach der Ursache

Weil nicht klar ist, warum die Straße schon wieder ausgebessert werden muss, will der Rat den Ursachen auf den Grund gehen. „Es kann mir vom Bauamt keiner sagen, warum diese Löcher auf einmal da sind“, bedauert Plagemann. Auch die Firma, die die Ausbesserung vornimmt, kann sich noch keinen Reim darauf machen, was die Entstehung der Löcher auslöst. Plagemann weiß aber: „Vor vier Jahren haben wir da schon mal repariert. Zwar nicht genau dieselben Stellen. Aber mitunter auch.“

Heiko Hübscher stimmt dem Vorhaben, der Ursache auf den Grund zu gehen, zu. Es gebe in der Straße am Hüttenwald „Mordssenken“. Warum das passiert, sei in der Tat ein Rätsel. Denn: „Das Material kann ja nirgendwo weggeschwemmt werden“, rätselt auch Hübscher. Plagemann meint, dass sich unter den Pflastersteinen an der Hüttenwaldstraße etwas befindet, „das sieht fast aus wie Beton“.

Geo-Textilien sollen Untergrund stabilisieren

Hübscher fragt sich deshalb, ob beim Bau der Straße Stabilisierungsarbeiten im Erdreich vorgenommen wurden, weil Wasser darin geschwommen ist. „Wenn der Untergrund schwimmt und dort eine wasserführende Schicht ist, hat man früher Zement in den Untergrund geführt, um die Wasserschicht zu binden. Das ist aber keine Ursachenbeseitigung. Heute macht man da Geo-Textilien rein, das ist wesentlich effektiver, weil dauerhaft. Die können in den Schotter eingebracht werden und müssen nicht in den Untergrund. Das ist im Prinzip ein Netz, das eingelegt wird.“

Geotextilien sind flächige oder dreidimensionale Textilien, die meist wasserdurchlässig sind. Sie dienen als Baustoff im Bereich des Tief-, Wasser- und Verkehrswegebaus und sind für geotechnische Sicherungsarbeiten ein wichtiges Hilfsmittel. Laut Kenntnis von Hübscher sind diese und deren Einbringung nicht teuer.