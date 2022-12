Bald sollen „In der Kleindell“ in Eppenbrunn zwölf Tiny Houses gebaut werden. Ein Investor aus Frankfurt will die Häuser im Mini-Format bauen und hat schon Pläne für die Nutzung

Der Frankfurter Unternehmer Miljan Radonjic will die Tiny Houses in Eppenbrunn bauen, und zwar schon im kommenden Jahr. Das erklärte der Investor in der Ratssitzung am Mittwoch in der Sängerklause. Die Häuschen sollen nach ihrer Errichtung nicht verkauft werden: Sie sollen als Ferienhäuser dienen, könnten aber auch als Dauerwohnsitz genutzt werden, sagte Radonjic. Weil die Grundstücke von 600 Quadratmetern pro Einheit zu groß geschnitten sind, will er auf einem Grundstück zwei Häuser bauen. Jedes Häuschen bekommt einen eigenen Strom- und Kanalanschluss. Auf jeder Einheit wird ein PKW-Stellplatz eingerichtet. Den Beschluss zur Änderung des Bebauungsplanes fasste der Rat einstimmig.