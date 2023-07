Alte Bauwerke müssen manchmal saniert werden. In Winterbach war das schon im 18. Jahrhundert der Fall. Heute muss deshalb etwas vorbereitet werden.

Die Kirchengemeinde Winterbach bereitet sich auf ein Jubiläum vor. Im Ort könnte man sich gut vorstellen, den Jahrestag zusammen mit der diesjährigen Weinkerwe zu feiern. Bei dem besonderen Ereignis handelt es sich um den Wiederaufbau der Dorfkirche vor 300 Jahren. Ortsbürgermeister Andreas Weizel gab im Gemeinderat bekannt, dass ihn der Pfarrer Thilo Brach über den historischen Anlass der Kirchengemeinde informiert hat. Im Rat war man sich einig, dass die Kirchengemeinde und das Gotteshaus ein wesentlicher Bestandteil der Dorfgemeinschaft sind. Deshalb sei es selbstverständlich, dass die politische Gemeinde das Fest unterstützen wird. Der Ortsbürgermeister regte eine gemeinsame Gesprächsrunde an, um über die Ausgestaltung der Feierlichkeiten zu reden. Nur so könne man dem Jubiläum den gebührenden Rahmen und Unterstützung geben. Die verbleibende Zeit solle man für die Vorbereitung nutzen.

Aus geschichtlichen Unterlagen geht hervor, dass die Winterbacher Kirche schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts baufällig war. Darum wurde sie in den Jahren von 1720 bis 1723 wieder weitgehend erneuert und neu aufgebaut, was vor allem für das Kirchenschiff gilt. Am 13. August 1723 wurde die Einweihung der erneuerten Kirche gefeiert.

Schürfwunden-Gefahr in der Kita

Wie Ortsbürgermeister Andreas Weizel im Gemeinderat informierte, hat die Battweiler Firma Jürgen Veit bei ihren Malerarbeiten in der Kindertagesstätte Bedenken geäußert. Als dort zusätzliche Steckdosen und Lichtschalter installiert und die alten Heizkörpernischen zugemauert wurden, war dort eine „Ausbesserungsverputzung“ erforderlich geworden. Dieser Putz kam jetzt beim ersten Probeanstrich an vielen Stellen wieder zum Vorschein. Der ursprünglich vorgesehene Streichputz habe zudem einen derart hohen Grobkorn-Anteil gehabt, dass die Gefahr bestanden hätte, dass Kinder sich daran Schürfwunden geholt hätten Aus diesem Grund wurde mit der Malerfirma vereinbart, dass die Wände gespachtelt und anschließend abgeschliffen werden. Inzwischen zeige eine Musterfläche, dass diese Maßnahme zum gewünschten Ergebnis führt. Für diesen veränderten Ausführungsauftrag werden Kosten von 5000 Euro plus Mehrwertsteuer anfallen. Der Rat erteilte nachträglich seine Zustimmung zu dieser Abrundung der Malerarbeiten.

Vergeben wurden auch die Arbeiten in der Außenanlage des Kindergarten-Neubaus. Die Firma Staab aus Schmitshausen wird dort auch das Pflaster verlegen. Außerdem müssen am bisherigen Gebäude Dränagerohre gelegt und eine Isolierung angebracht werden, damit das Gebäude von außen ausreichend gegen Feuchtigkeit geschützt ist. Auch am Notausgang der Kita soll noch eine kleinere Fläche gepflastert werden. Hierfür beträgt der pauschale Angebotspreis zusammen rund 4400 Euro.

Glasfaser und Seniorenfahrt

Außerdem berichtete der Bürgermeister, dass er einen Ortstermin mit der Münchner Firma Unsere Grüne Glasfaser (UGG) im Ortsteil Niederhausen hatte, um die Bauausführung dort zu besprechen. Dabei sei die umgehende Verlegung der Leerrohre fürs Glasfasernetz vereinbart worden. Es wird mit einer Bauzeit von zwei Monaten gerechnet. Danach könnten die Arbeiten in der Ortslage Winterbach fortgesetzt werden.

Für den Herbst wird die Gemeinde einen Seniorennachmittag oder eine Seniorenfahrt zu einem noch offenen Ausflugsziel planen, erklärte der Bürgermeister abschließend. Dieses traditionelle Angebot der Gemeinde war in der Coronazeit ausgefallen.