Bei Hornbach blüht jetzt ein Sonnenblumenfeld. Aus der Feldfrucht lassen sich Speiseöl, Tier- und Vogelfutter gewinnen. Was der Ukraine-Krieg damit zu tun hat.

In der Südwestpfalz ist der Anbau von Sonnenblumen von untergeordneter Bedeutung. Nur selten sieht man hier in der Region ein Feld mit dieser Ölfrucht. Vor etwa 15 Jahren hatte es noch eine Förderung für den Anbau dieser Feldfrucht gegeben. In jener Zeit probierten einige Landwirte aus, ob die Sonnenblume bei uns gut gedeiht – und vor allem, ob sie eine solide Erntereife schafft.

Es gab etwa drei Jahre, in denen die Bauern mit ihren Testergebnissen zufrieden waren. Auch Jörg Klein aus Winterbach baute Sonnenblumen an, aber die Wetterlage verschlechterte sich zum Herbstbeginn derart, dass die wertvollen Blütenköpfe mit ihren ölhaltigen Kernen nicht mehr geerntet werden konnten. Alles war nur noch triefend nass. Zudem zeigten sich schon Spuren von Fäulnis.

Fast südländische Wetterlage

Ein drohender Totalausfall bei der Ernte ist ein zu hohes Risiko für einen Landwirt. So kam es, dass die Sonnenblumen rund um die Sickinger Höhe schnell wieder verschwanden. Doch nun, seit sich in unseren Breiten eine fast südländische Wetterlage immer mehr etabliert, wird das Thema wohl wieder interessant für die Landwirte in der Südwestpfalz.

Offenbar kann die Nachfrage nach Sonnenblumenkernen in Deutschland und am Weltmarkt inzwischen nicht mehr gedeckt werden. Vor dem Krieg hatte die Ukraine etwa 85 Prozent der Sonnenblumenöl-Importe in die Europäische Union geliefert. Beim Tierfutter lag der Anteil der Ukraine bei 35 Prozent und aus Russland bei 40 Prozent. Weitere 22 Prozent des Bedarfs an Sonnenblumenöl seien aus Argentinien eingeführt worden.

Als im Supermarkt das Sonnenblumenöl knapp war

Im Jahre 2022 wurden am wichtigsten Handelsplatz in Frankreich für eine Tonne Sonnenblumenkerne 1000 Euro bezahlt. Dieser Preis hat sich gegenüber 2021 mehr als verdoppelt. Es ist noch in guter Erinnerung, dass während der Corona-Pandemie auch bei uns die Supermarktregale für Speiseöl leer waren. Darunter das beliebte Sonnenblumenöl.

In Hornbach haben die Sonnenblumen teilweise auch unter der Trockenheit zu leiden, denn nicht überall sind sie schön groß und kräftig entwickelt. Der Verlauf der nächsten gut zwei Monate wird darüber entscheiden, ob es eine erfolgreiche Ernte wird. Vor allem braucht der Landwirt noch zum Herbstanfang ausreichend Sonnenwetter, damit die Ölfrucht ausgereift und trocken geerntet werden kann.