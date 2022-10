Wer soll diese riesige Anzahl von Nüssen alle auflesen und verwerten? Diese Frage beschäftigt nicht nur Albert Westrich aus Schmitshausen. Überall im Zweibrücker Land steht eine Rekordernte bevor.

Der Nussbaum von Hildegard und Albert Westrich im Hof des ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens ist mehr als 100 Jahre alt. Die Ehefrau weiß es sehr genau, denn sie lebt seit Kindheitstagen in und beim Elternhaus. Westrichs Baum hat auch noch eine gute Ernte, obwohl der Baum eine schwere Verletzung durch einen Blitzeinschlag hinter sich hat. Die Naturgewalt war so extrem, dass das Stahlseil der Wäscheleine beim Baum bis zum Giebelhaken an der Scheune geschmolzen ist. Das Vogelhaus am Baumstamm sei damals bis in die Dorfstraße geflogen. Albert hat die Wunde zwar mit größter Sorgfalt verschlossen, aber der Baum zeigt noch immer die schädigenden Langzeitfolgen.

Bei Nachbar Adolf Strauf und in der „Rue de Noix“, wo die Schmitshauser viele Jahre ihr beliebtes Nussbaumfest feierten, da hänge jeder Baum voll, weiß Westrich. Ein Hauptgrund sei das milde Frühjahr ohne Nachfröste gewesen. Nussbäume vertragen nämlich in der Blüte und beim Austrieb der ersten Blättchen von Ende April bis in den Mai keine der gefürchteten Frostnächte, der bei den Bauern so unbeliebten Eisheiligen. Doch das Frühjahr war mild und feucht, was für Gartenpflanzen und Obstbäume ideal war, so der Rosen- und Gartenfreund. Ein weiterer Grund für die vielen Nüsse sei, dass die Bäume zwei Jahre fast eine völlige Pause eingelegt hatten, weil das Wetter in der Blütenphase nicht passte. Nun hätten die Bäume Energiereserven, um alles zu geben.

Römer bringen die Energiebombe über die Alpen

Warmes Sommerwetter vertragen die Nussbäume gut, denn sie sind schließlich ein Einwanderer aus den wärmeren Regionen Vorderasiens. Die Römer brachten sie über die Alpen bis nach Deutschland. Kein Wunder also, dass der Baum die Wärme mag. Außerdem gedeihe der Tiefwurzler auf lehmigem Boden in den Dörfern der Sickinger Höhe besonders gut, erzählt Westrich. Die Wurzeln kommen auch bei trockener Jahreszeit noch lange an Wasser, so dass es nicht verwundern würde, dass die Bäume voller Früchte hängen.

Schon die Römer schätzten die Walnuss als göttliches Wundermittel. Bis heute ist die Walnuss eine Energiebombe. Fürchteten viele einst ihren Fettgehalt, so ist längst erwiesen, dass Walnüsse der Gesundheit dienlich sind. Ihre ungesättigten Fettsäuren senken den Cholesterinspiegel, was gegen Herzkreislauferkrankungen hilft. Sie haben zudem wichtige Mineralstoffe wie Eisen, Zink, Magnesium und Kalium, was auch das Krebsrisiko senkt und die Gehirnleistung verbessert. Die moderne Wissenschaft bestätigt heute die schon frühe Annahme der Römer. Und weil die Nüsse vielfältig verwendet werden können – etwa in Weihnachtsgebäck, Nusshörnchen oder Schneckenudeln – muss sich Westrich als fleißiger Nussknacker verdient machen. In der Jugendzeit von Hildegard Westrich wär dies eine Winterbeschäftigung für die Großeltern gewesen. Sie findet, man solle die Nüsse auch nutzen, um gesundes Öl herzustellen, was doch in den Einkaufsmärkten schon seit langem nicht immer vorrätig sei. Außerdem seien die Nüsse in ihrem Urzustand gegessen ein echtes Naturheilmittel.

Wasseradern helfen Bäume über den heißen Sommer

Im Obstgarten von Werner Graushaar aus Battweiler stehen gleich drei Nussbäume, die sich in ihrem Fruchtbehang übertreffen. Welche Sorten er an Walnüssen hat, ist ihm nicht bekannt. Sein Vater Emil, ein großer Freund des heimischen Obstgenusses und der Verwertung, hat sie gepflanzt. Er hatte von Kind auf die Anpflanzung und Pflege der unterschiedlichsten Obstsorten im Elternhaus erlernt. Alle noch vorhandenen Bäume im Wiesengarten hinterm Haus sind 90 Jahre und älter. In diesem Jahr würde der Behang der Bäume die zurückliegenden Jahre weit übertreffen, erklärt Graushaar. Zwei seiner Bäume stehen im Umfeld von Wasseradern, die das gesamte Dorf durchziehen und früher die Hausbrunnen gespeist haben. Nun haben sie den Bäumen über den extrem trockenen Sommer geholfen.

Kurt Lauer vom Stockbornerhof, der gerade seinem Rücken Entspannung in einer bequemen Tuchschaukel verschafft, die am kräftigen Ast des Nussbaumes hängt, freut sich über die vielen Nüsse. Nussbäume, Linden und Kastanienbäume gehörten einst zu den Bauernhöfen und ins Straßenbild wie die Kirche zum Dorf, weil sie Mensch und Vieh nützlich waren, so Lauer. Mit seiner großen dichten Laubkrone schützte der Nussbaum vor der Sonne. Die Bauern stellten die alten Holzwagen und Pflüge unter die Bäume, um sie vor der Austrocknung zu schützen. Vor allem half die Ausdünstung des Blattwerks noch verlässlich gegen lästige Fliegen und einige Insekten mehr, die es ausreichend um die Bauernhöfe gab. Auch deshalb sei es falsch, Bäume einfach zu fällen, weil sie im Herbst für Arbeit durch den Laubfall sorgen, findet Lauer. Nuss- und Kastanienbäume werden beim Umbau des Waldes, der dem Klimawandel stand hält, noch eine wichtige Rolle spielen, da ist er sich sicher.

Info: Griechen, Römer, Karl der Große und die Walnuss

Schon die Steinzeitmenschen haben die Walnuss als Nahrungsmittel genutzt. Die Griechen sollen sie aus dem fernen Asien nach Europa gebracht haben. Das römische Heer hat die Nüsse und Kastanien zusammen mit den Rebstöcken endgültig über die Alpen gebracht. Durch Erlass von Karl dem Großen, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, mussten um 800 in jedem Garten seines Herrschaftsgebietes Walnussbäume angepflanzt werden. In Frankreich sollen die meisten europäischen Walnussbäume wachsen. Es soll etwa 60 Nussbaumarten geben. Der Anbau konzentriert sich jedoch auf die neun bis zwölf beliebtesten Sorten nach dem Geschmack und der Größe der Frucht.

Der sommergrüne Walnussbaum gehört zu den ältesten Bäumen der Menschheit. Das Nussbaumholz ist wegen seiner besonderen Färbung und Güte, das Holz der Künstler. Darum wird es für den Bau von Musikinstrumenten, Uhrengehäuse, Schachfiguren, Parkett, Möbel und Gewehrschäfte verwendet.