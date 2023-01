Die Sanierung des Kleinsteinhauser Dorfgemeinschaftshaus wird teurer. So viel teurer sogar, dass die Gemeinde einen zusätzlichen Kredit aufnehmen muss.

Die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Kleinsteinhausen lief alles andere als geplant. Unter anderem wurde während der Baumaßnahme festgestellt, dass Dachbalken marode sind. Durch das Aufstemmen des Dachbodens wurde zudem die Decke im Ratssaal beschädigt und die Außentreppe ist statisch nicht in Ordnung. In beiden parallel laufenden Bauabschnitten kommen Mehrkosten von rund 76.000 Euro zusammen. Für diese Mehrkosten gibt es aber keine zusätzlichen Förderungen. Werden mögliche Eigenleistungen im Wert von 11.500 Euro abgezogen, dann muss die Gemeinde einen zusätzlichen Kredit von rund 65.000 Euro aufnehmen. Die Kreditaufnahme wurde von der Kreis-Kommunalaufsicht genehmigt.

Gegenüber der RHEINPFALZ signalisierte Bürgermeisterin Martina Wagner bereits ihren Unmut über die nicht planmäßig abgelaufene Dorfgemeinschaftshaus-Sanierung. Gestartet sind die Baumaßnahmen 2019, diese und das Folgejahr seien noch gut abgelaufen. 2021 und 2022 ist laut Wagner hingegen kaum etwas auf der Baustelle passiert. Nun hofft die Bürgermeisterin, dass die Sanierung bis Ende 2023 abgeschlossen ist.