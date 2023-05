Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Michael Ende schrieb einst die unendliche Geschichte. Darin kam nicht vor: die Suche nach einen Neubaugebiet in Battweiler. Diese Suche würde zum Titel des Romanklassikers trotzdem gut passen. Bürgermeister Werner Veith fasste das Problem am Rande der Bauausschusssitzung am Dienstagabend passend zusammen: Alle Baugebiete, die einfach zu erschließen waren, sind es schon. Was jetzt bleibt, gleicht einer Herausforderung.

Lange Zeit war geplant, oberhalb des Battweiler Karolinenhauses, westlich der Landstraße nach Niederhausen, ein Baugebiet über 10.000 Quadratmeter zu erschließen. Die gesamte Fläche