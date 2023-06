Die ersten Jungstörche sind schon in der Woche vor Pfingsten ausgeflogen. So früh haben die jungen Langschnäbel noch nie ihre Nester verlassen. Auf dem Hitscherhof, an der Bahnlinie in Höhmühlbach und den Mühlen in Rieschweiler werden in diesem Jahr bestimmt über 90 Jungstörche aufwachsen.

Schon in den Wintertagen des Februars zeichnete sich ab, dass ungewöhnlich früh zahlreiche Störche ins Schwarzbachtal zurückgekehrt waren. Die Familienbanden waren teilweise auch im Eiltempo geschlossen, so dass sich die Vogelschützer des Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in der Region schon Sorgen machten, dass die ersten gelegten Eier erfrieren, und dass sie von den Störchen vergeblich für Nachwuchs bebrütet würden. Diese Vermutung scheint sich nicht bewahrheitet zu haben, denn es gibt so kräftigen Nachwuchs wie lange nicht mehr, meinen die Bewohner des Hitscherhofes. Für Helma Ziehl ist es „einfach großartig“, dass sich die Störche zwischen den Rieschweiler Mühlen, am Schwarzbach in Höhmühlbach und auf dem Hitscherhof so wohlfühlen. Auch das Nest auf dem Schornstein der Faustermühle ins Wallhalbtal ist nun im dritten Jahr mit Nachwuchs belegt.

Seit Tagen beobachtet Ziehl immer wieder, wenn die Storchenkinder mit ihren Flügelchen das spätere Fliegen üben. Einige Storchenbabys würden dabei schon aus der Nestmulde abheben, um danach wieder im Reisig des Nestes zu landen. Bei vielen Jungstörchen sieht man schon deutlich die schwarzen Flügeldecken, was darauf hindeutet, dass sie bald die richtige Größe erreicht haben, um den ersten Ausflug zu wagen, glaubt die Storchenliebhaberin aus Rieschweiler. Keine ungefährliche Zeit für den Nachwuchs sind diese Trockenübungen, denn gelingt die Landung auf dem Nest nicht wie erhofft, dann kann dies auch zu einem tödlichen Absturz führen, berichtet Peter Spieler vom Nabu. Schließlich wird es im Nest mit drei oder vier Storchenkindern und einem Altvogel schon sehr eng, so dass es keine großen Landeflächen gibt. Ein plötzlicher kräftiger Windstoß kann ebenfalls dazu führen, dass der Jungstorch aus dem Gleichgewicht kommt und die Nestkante nicht mehr erwischt.

Mehr Storchennachwuchs als im Vorjahr

Eigentlich eine einfache Rechnung, möge man denken, dass mehr Nester zu mehr Storchennachwuchs führt. Rund um den Hitscherhof und beim alten Feuerwehrhaus und den Mühlen in Rieschweiler gibt weitere neue Nester. Vor allem haben die Baumnester noch zugenommen. In diesem Jahr scheint es darum erneut zuzutreffen, dass die Zunahme von Nestern mehr Nachwuchs bedeutet, obwohl Vogelkenner die Befürchtung hatten, dass das regnerische und kühle Frühjahrswetter nicht gut sein dürfte für die Storchenbabys. Zudem waren die ersten Küken schon vor den befürchteten Frostnächten im April und Mai geboren. Die natürliche Auslese der Natur, wenn die Wetterbedingungen nicht passen, habe jedoch nicht stattgefunden. Im Schwarzbachtal und Hornbachtal ist der Storchennachwuchs gut über die ersten drei bis vier problematischen Lebenswochen hinweggekommen.

Ein zu bebrütendes Storchenei wiegt 110 Gramm. Die winzigen geschlüpften Storchenkinder, die in den ersten Stunden ihres Lebens noch blind sind, wiegen nur 80 Gramm. Deshalb ist in den ersten Lebenswochen immer ein Elternteil beim Nest, um den Nachwuchs warm zu halten, ihn vor Regen, aber auch zu viel Sonne zu schützen. Gleichzeitig dient die Wache eines Altstorches der Sicherheit gegen Feinde aus der Luft wie Rot- und Schwarzmilan, Krähen und dem Marder. Gelegentlich gibt es auch streitsüchtige Artgenossen, die dem Nachwuchs schaden wollen. Sie werden von den Eltern mit übelsten Attacken in die Schranken gewiesen, erklärt Spieler.

Der Storch ist in der Region besonders heimisch geworden

Das besonders gute Futterangebot in der so lange feuchten Tallandschaft der Region hat den Störchen die Versorgung ihres Nachwuchses sehr erleichtert. Mit der frühen Grünfutterernte und der so zeitigen Mahd für Heu war das Nahrungsangebot üppig. Darum ist der Storchennachwuchs auch so besonders gut entwickelt, was auch zu dem frühen Ausflug aus einigen Nestern beigetragen hat. Die Störche sind in der Südwestpfalz, wo es fast ein Jahrhundert hindurch keinen Artgenossen mehr gab, besonders heimisch geworden.