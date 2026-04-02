Das Contwiger Freibad verkauft dieses Jahr keine Karten für die ganze Freibadsaison. Es gibt nur Zehnerkarten. Das hat gleich zwei Gründe.

Ob das Freibad „Con Aqua“ in Contwig in diesem Jahr die ganze Saison geöffnet ist, ist noch nicht klar. Denn das Bad soll saniert werden. Im Zentrum steht dabei die Heizung, die seit dem Pfingsthochwasser 2024 kaputt ist. Aber auch die Becken weisen enorme Schäden auf, schließlich ist das Bad mehr als 50 Jahre alt. Für die Sanierung hat die Verbandsgemeinde im Januar einen Förderantrag ans Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung geschrieben, mit dem die Verbandsgemeinde ins Förderprogramm zur Sanierung kommunaler Sportstätten aufgenommen werden möchte. Bisher kam aber noch keine Rückmeldung vom Bundesamt. „Sobald wir die Förderzusage haben, wollen wir loslegen“, sagt Verbandsbürgermeister Björn Bernhard. Dann solle möglichst schnell die Planungsphase und dann die Sanierung starten.

Wird das „Con Aqua“ dann etwa mitten im Sommer bei schönstem Wetter dichtgemacht? „Wir werden das Bad nicht in den Sommerferien schließen, und die Wahrscheinlichkeit, dass die Saison normal läuft, ist sehr groß“, gibt Bernhard Entwarnung.

Keine Notlösung für Heizung

Saisonkarten werden dennoch nicht verkauft, denn es gibt im Schwimmbad noch ein Problem: Da die Heizung kaputt ist, wird das Wasser in den Becken seit vergangenem Jahr nicht mehr beheizt. Das „Con Aqua“ ist also nur ein Warmfreibad, wenn die Sonne scheint und die Außentemperaturen entsprechend hoch sind. Das gefällt nicht jedem Badegast. „Wir wollten nicht, dass die Inhaber von Saisonfreikarten dann enttäuscht sind, wenn sie am Ende der Saison nur in kaltem Wasser schwimmen könnten. Deshalb bieten wir nur Zehnerkarten an. Die kann man flexibler nutzen und die sind nicht so teuer“, erklärt der Bürgermeister.

Eine Zwischenlösung für das Heizungsproblem gebe es nicht, denn sie sei so alt wie das Schwimmbad. So alt, dass es dafür keine Ersatzteile mehr gebe.