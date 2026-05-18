Der Herrenwald von Kleinsteinhausen ist verglichen mit anderen Teilen des Pfälzerwaldes in gutem Zustand. Bei einer Begehung stellt Försterin Maria Jäger Zukunftspläne vor.

Der Herrenwald von Kleinsteinhausen soll auch noch für die kommenden Generationen erhalten werden. In enger Kooperation von Ortsgemeinde und Försterin Maria Jäger wird er gepflegt. Und das zahle sich aus, macht Jäger bei der Waldbegehung deutlich. Wuchs, Dynamik und Diversität verschiedener Baumarten gleichen einen hohen Schadholzbestand aus. In früheren Jahren habe man sich eher schwer damit getan, eine schwarze Null zu schreiben, heutzutage erwirtschafte der Wald sogar ein kleines Plus für die Gemeinde. Im vergangenen Jahr wurde fast doppelt so viel Holz geerntet wie vorgesehen, dafür schränke man die Ernte in den kommenden Jahren ein, sodass die im Voraus berechnete Menge an Festmetern zustande kommt.

Die Holzernte passt sich an die Bedürfnisse des Waldes und seine Bewohnern an. Man achte auf Biodiversität, greife nicht auf allen Kahlflächen direkt ein und überlasse den Wald auch einfach mal eine Weile sich selbst, um zu beobachten, wie sich der Baumbestand entwickelt. Zusätzlich legt Jäger ein Augenmerk auf ausreichendes Licht für die nachwachsenden Bäume und ausreichende Nährstoffe für die Böden. Aus diesem Grund werde nicht jeder Baum weggeräumt und das Kronengeäst bleibe liegen.

Auch Jagdpächter denken mit

Dass der Plan aufgeht und der Kleinsteinhausener Wald ökologisch, ökonomisch und sozial für alle Beteiligten sinnvoll bewirtschaftet wird, zeigt die PEFC-Zertifizierung des Waldes, das weltweit größte unabhängige Siegel für nachhaltige Forstwirtschaft. Der Wald erholt sich größtenteils von selbst, erklärt Jäger. Es gebe im Herrenwald sogar um die hundert Jahre alte Douglasien, die noch in einem guten Zustand sind.

In Zukunft soll das Nadelholz im Voraus verjüngt werden, sodass die natürliche Waldentwicklung unterstützt wird. Es wird keine Kahlschläge geben, Rückegassen werden nur in großem Abstand von dreißig Metern angelegt und Totholz kann – sofern es ökologisch sinnvoll ist – auch im Wald bleiben, dafür wird nicht gedüngt. Weiter vorgesehen sind laut Jäger Mulden und Absenkbecken, damit das Regenwasser langsamer versickern und die Waldwege nicht ausspülen kann. Auch die Jagdpächter denken den Naturschutz für die Zukunft mit: Für den soll mehr Rehwild erlegt werden, wenn junge Bäume in einer kritischen Wachstumsphase sind.