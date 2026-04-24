Beim Glasfaserausbau für private Nutzer passiert derzeit nichts in der VG Waldfischbach-Burgalben. Die Deutsche Glasfaser hofft, die Arbeiten im Mai aufnehmen zu können.

Über die Gründe für den Baustillstand und über den Ausbaustand haben Vertreter des Unternehmens den Verbandsgemeinderat Waldfischbach-Burgalben informiert. „Da sind eine Menge Anfragen aufgelaufen“, berichtet Bürgermeister Felix Leidecker (CDU). Er verwies beispielhaft darauf, dass ständig angekündigt werde, dass es bald losgeht, aber nichts passiere.

Was ist die Vorgeschichte?

2023 hat die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben einen Kooperationsvertrag mit der Deutschen Glasfaser geschlossen. Diese hat sich dazu verpflichtet, alle acht Ortsgemeinden auszubauen. Es ist ein eigenwirtschaftlicher Ausbau, die Deutsche Glasfaser baut nicht im Auftrag der Verbandsgemeinde. 2024 wurde mit dem Ausbau begonnen.

Wie ist der Ausbaustand?

1900 Kunden haben in der Verbandsgemeinde einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abgeschlossen. Bei 500 Kunden ist der Ausbauzustand so, dass der Anschluss aktiviert werden könnte. Bei 900 Kunden fehlen wenige Schritte – zum Beispiel der Hausanschluss – um aktivierungsfähig zu sein. Bei 500 Kunden in Waldfischbach-Burgalben fehlt noch der Ausbau.

Warum wird derzeit nicht gebaut?

Die Deutsche Glasfaser hat 2021 einen Rahmenvertrag mit der Geodesia geschlossen, die im Südwesten ihr größter Baupartner ist. Dieser Rahmenvertrag kann in seiner bisherigen Form nicht weitergeführt werden, weil zum Beispiel Energie-, Sprit- und Rohstoffpreise gestiegen sind. Es laufen Verhandlungen zwischen der Deutschen Glasfaser und Geodesia sowie zwischen Geodesia und deren Subunternehmen. Die Deutsche Glasfaser geht davon aus, dass die Arbeiten im Mai wieder aufgenommen werden.

Warum werden bestehende Hausanschlüsse nicht aktiviert?

Im Rahmenvertrag mit Geodesia ist festgehalten, dass das Unternehmen die Aktivierung der Anschlüsse übernimmt. In Gesprächen soll geregelt werden, dass die Aktivierung der Anschlüsse auch an andere Unternehmen übertragen werden kann. Vertraglich sei das zeitaufwendig und kompliziert.

Lässt sich sagen, wann erste Privathaushalte über das Glasfasernetz surfen können?

Das kann die Deutsche Glasfaser aktuell nicht sagen. Das für die Region zuständige Team erstellt eine Prioritätenliste für die kommenden Aufgaben. Diese wird auf Geschäftsführungsebene bei der Deutschen Glasfaser und Geodesia danach gefiltert, wie weit ausgebaut ist.

Welche Rolle spielt die wirtschaftliche Situation der Deutschen Glasfaser?

Ratsmitglied Jens Burkhard wies auf die Berichte rund um die Deutsche Glasfaser hin, die laut Medien sieben Milliarden Euro Verbindlichkeiten und bis zu 40 Gläubiger habe und der ohne Finanzspritze eine Insolvenz drohe. Zu Wochenbeginn meldete die Financial Times, dass die Beteiligungsgesellschaft EQT und der kanadische Pensionsfonds Omers fünf Milliarden Euro in den verschuldeten Internetanbieter Deutsche Glasfaser investieren, der bereits zum Verkauf angeboten worden war. Mehr wissen die Mitarbeiter vor Ort auch nicht. Sie sind aber optimistisch, dass es weitergeht.

Warum wirbt 1&1 in der Verbandsgemeinde aktuell für Glasfaseranschlüsse?

1&1 ist ein Kooperationspartner der Deutschen Glasfaser.

Kann man ein Vertragsverhältnis mit dem bisherigen Telekommunikationsanbieter ohne Risiko von Mehrkosten verlängern?

Es sei kein Problem, einen bestehenden Vertrag mit einem Anbieter zu verlängern, sagt die Deutsche Glasfaser. Der Anbieter sei verpflichtet, eine zwölfmonatige Verlängerung anzubieten. Läuft ein Vertrag eines Kunden noch und der Glasfaseranschluss der Deutschen Glasfaser bei ihm wird während dieser Vertragslaufzeit freigeschaltet, übernimmt die Deutsche Glasfaser bis zu zwölf Monate die Kosten für den bisherigen Vertrag.

Was ist mit Glasfaser plus?

Glasfaser plus baut für die Deutsche Telekom in einem Teil von Waldfischbach-Burgalben aus. Ende 2025 ging deren Baupartner Ellin line in Insolvenz. Glasfaser plus fühlte sich für die hinterlassenen Schäden nicht zuständig, verwies an den Insolvenzverwalter. Glasfaser plus hat nun auf Drängen der Verbandsgemeinde ein neues Bauunternehmen beauftragt, das in den kommenden Wochen die Schäden beseitigen soll. Wie es mit dem Glasfaserausbau weitergeht, ist offen. Das hat auch Folgen für den Ausbau durch die Deutsche Glasfaser. Es geht um Gewährleistungsfragen.

Info

In den einzelnen Orten gilt laut Deutscher Glasfaser:

Geiselberg: Tiefbau fertig, Glasfaser eingeblasen. Der zentrale Zugangspunkt PoP ist am Licht – kurz gesagt bedeutet das, dass die Hauptverteilstation funktionsfähig ist und die Haushalte über die Glasfaserleitung surfen könnten. Ein Drittunternehmen soll die Aktivierung vornehmen.

Heltersberg: PoP am Licht, Tiefbau beendet, in fast allen Bereichen ist Glasfaser eingeblasen. Es gibt Gespräche mit Drittanbietern zur Aktivierung.

Hermersberg: PoP am Licht, beim Einblasen der Glasfaser gibt es noch Hindernisse.

Höheinöd: PoP am Licht, Tiefbau fertig, Glasfaser eingeblasen.

Horbach: Pop am Licht, Tiefbau fertig, Glasfaser ist komplett eingeblasen.

Schmalenberg: PoP am Licht, Tiefbau beendet, Geodesia wird die Aktivierung vornehmen.

Steinalben: Der Tiefbau ist beendet – bis auf 15 Hausanschlüsse, die noch mittels Erdraketen hergestellt werden. Glasfaser muss noch eingeblasen werden. Geodesia soll hier priorisiert arbeiten.

Waldfischbach-Burgalben: PoP noch nicht am Licht, Tiefbau zum Teil erledigt. Ein Problem ist, dass Glasfaser plus (Telekom-Partner) gleichzeitig einige Bereiche ausgebaut hat und dort die Abnahme fehlt. Überbauen wird die Deutsche Glasfaser in diesen Bereichen nicht. Es fehlen auch noch Spülbohrungen. Weiter gearbeitet wird erst, wenn klar ist, wie der gesamte Ort ausgebaut werden kann.