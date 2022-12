Eine Brücke, die in der Schulstraße über den Felsbach führt, könnte nicht nur im Wiesbacher Rat am Donnerstagabend zum Zankapfel werden. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) fordert einen Ersatzneubau, die Wiesbacher sehen das anders.

Die Ortsgemeinde Wiesbach möchte die Brücke über den Felsbach sanieren lassen. Hierzu wurden eine Brückenhauptprüfung, eine Tragfähigkeitsprüfung und eine statische Nachrechnung durchgeführt. Samt einer Sanierungsplanung des Ingenieursbüros Rogmann wurden die entsprechenden Unterlagen beim LBM eingereicht, um die Förderfähigkeit des Projekts zu prüfen. Doch der LBM lehnt eine Förderung der Sanierung ab und schlägt einen Ersatzneubau vor. Er beruft sich dabei auf Mängel bei der statischen Nachberechnung und während des Belastungsversuchs.

Das bringt Klaus Buchmann, Bürgermeister, auf die Palme. „Die sollen einen Panzer drüberfahren lassen und während der das macht, lege ich mich drunter, wenn die Muffen haben. Die Brücke hat Schönheitsmängel und sonst keine“, wettert Buchmann und wirft dem LBM drohende Geldverschwendung wegen irgendwelcher Vorschriften vor. Die Brücke werde ohnehin nie unter der vorgeschriebenen Belastbarkeit von 30 Tonnen auf beiden Seiten stehen. „Die ist so schmal, da kommt immer nur jeweils ein Fahrzeug durch“, erklärt Buchmann. Und er ist sich sicher: „Die hält noch 100 Jahre“. Um das Geld für einen Neubau zu sparen, möchte er den Rat beschließen lassen, dass die Messergebnisse nachberechnet werden. Ob der Beschluss so kommt, sei im Vorfeld schwer einzuschätzen. „Ich weiß im Moment nicht, was die Ratsmitglieder dazu sagen werden.“