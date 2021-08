Die sozialen Dienste liefern derzeit kein Essen auf Rädern nach Bechhofen. Die Metzgerei im Dorf kümmert sich schon um die Grundschule. Tiefkühlkost ginge, ist aber nicht das Wahre. Jetzt packt es die Seniorenbeauftragte Christel Burghard halt selbst an. Sie sucht Bechhofer Senioren, die sich ihr Essen bringen lassen wollen. Und Leute, die es ihnen bringen. Ein Anfang ist gemacht. Und es geht nicht nur ums Essen.

Essen auf Rädern. Von Bechhofern. Für Bechhofer. Das soll es werden, wenn es fertig ist. So plant es Christel Burghard. Damit Senioren, die nicht mehr für sich selbst kochen können oder wollen, so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Aber es geht nicht nur darum, essen zu bringen. Essen bringen, das sei eigentlich mehr als ein Dienstbotengang, findet Burghard.

Es fehlt auch mal jemand, der einfach „Hallo“ sagt

Denn „die körperliche Pflege der Senioren ist durch die Pflegedienste abgesichert. Aber der Tag ist halt sehr lang. Es fehlt in der Tagesstruktur auch mal jemand, der einfach ,Hallo’ sagt. Vielleicht auch sagt, ,Es ist Mittag. Habt ihr schon was gegessen?’.“ Denn im zunehmenden Alter verliere man auch den Bezug zu den eigenen Bedürfnissen. „Das fängt mit trinken an und geht irgendwann beim Essen weiter. Da habe ich mir gedacht, dass das Essen auf Rädern etwas ist, das in Bechhofen einfach fehlt“, erzählt Burghard.

Was ist denn bisher in Bechhofen beim Essen auf Rädern möglich? „Es gibt soziale Dienste, die fertiges Essen liefern. Auch nach Bechhofen. Aber im Moment nicht. Weil ihre Kapazitäten nicht reichen. Weil die Entfernungen von den zubereitenden Großküchen zu groß sind. Bechhofen ist da ein wenig außen vor. Das hat mit der geografischen Lage zu tun. Jetzt könnte man natürlich tiefgefrorenes Essen für Senioren einkaufen. Das kauft man für eine Woche ein und tut das in den Tiefkühlschrank. Aber das ist nicht ideal. Dann muss ich einen Plan haben, was ich wann esse. Wie taue ich das auf? Ist es schon 12 Uhr? Das Einfachste für Senioren ist das warme Essen an der Tür. Es macht dingdong, und das Essen ist da.“

Eine erste Anfrage nach Essen auf Rädern hatte Christel Burghard schon vor einem Jahr. Seitdem bringt sie es von der Bechhofer Metzgerei Burgard zu einem Seniorenpaar. Am einfachsten wäre es, wenn die Metzgerei das Essen auf Rädern ganz übernommen hätte. Da sie aber schon die Schule beliefert, gibt es kaum eine Möglichkeit, dass Burgard – ohne h, anders als die Seniorenbeauftragte – auch noch Essen ausfährt. „Die Metzgerei hat einfach keine Kapazitäten frei. Das ist auch verständlich. Weil Mittagszeit ist und die Metzgerei schon die Schule zweimal beliefert, während Schichtwechsel ist. Es ist dann halt schwierig, auch noch Personal für die Lieferung von Essen auf Rädern freizustellen. Das ist fast nicht machbar“, erklärt Burghard die Problematik.

Wer mitmachen möchte, kann sich einfach melden

Davon ließ sie sich auf dem Weg zum Ziel aber nicht entmutigen. „Deshalb dachte ich, ich fange mit dem Liefern an. Denn wenn ich in so einem Thema drinnen bin, gibt es so eine Eigendynamik. Dann läuft das einfach. Es gibt ein älteres Ehepaar, das beliefere ich im Moment. Und jetzt warte ich drauf, dass sich noch mehr melden, die Essen von unserem Metzger möchten.“

Nach einem Aufruf in Facebook sind das immerhin schon drei weitere Senioren. Es dürfen aber gerne mehr werden. Zwischen fünf und zehn Essen, das sei eine machbare Zahl, die an den Werktagen ausgefahren werden könnte. „Auch mit ein, zwei Freiwilligen, die sich an dem Mittag ohnehin ihr Essen bei der Metzgerei abholen. Dann fahre ich noch drei Essen aus, zum Beispiel.“

Die Lieferung ist kostenlos, das Essen muss man bestellen und bezahlen. „Das können die Verwandten tun oder die Senioren an einem guten Tag in der Woche sogar selbst“, meint die Bechhoferin.

Vorerst ist das, was die Lieferanten tun, als Ehrenamt geplant. Burghard sucht aber schon seit längerem nach Töpfen, die diese Ehrenamtlichkeit unterstützen. „Ich denke, Ehrenamtlichkeit ist schön. Aber es ist auch schön, wenn man eine Anerkennung bekommt.

Ein gemeinsamer Mittagstisch für Ältere, wenn das geht

Für die weitere Zukunft, also nach der Pandemie, denkt Burghard an einen gemeinsamen Mittagstisch für Ältere, „die man dort hinbringt, wenn sie nicht laufen können, und die dann da sind, von 12 bis 15 Uhr. Die nach dem Essen noch einen Kaffee trinken oder Mensch ärgere dich nicht spielen. Das ist das Fernziel, denn alleine essen ist nicht schön.“

Info

Bechhofer Senioren, die sich ihr Essen bringen lassen möchten, und Leute, die helfen möchten, können sich an die Seniorenbeauftragte, Christiane Burghard unter der Telefonnummer 06372/9290327 wenden.