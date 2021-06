Wo in Battweiler ein Neubaugebiet entstehen könnte, ist weiterhin offen. Der Bauausschuss soll in seiner nächsten Sitzung (6. Juli, 18.30 Uhr) über einen möglichen Standort im Dorf diskutieren. Die ursprünglich angedachte Fläche oberhalb des Karolinenhauses könnte zu Problemen führen.

Konkret, so der erste Beigeordnete Stefan Hlava, ist die Oberflächenentwässerung das Problem der möglichen Neubaugebietsfläche oberhalb des Karolinenhauses. Das Wasser müsste entweder über mehrere Grundstücke abgeleitet werden, wofür die Zustimmung fehlt, oder die Gemeinde müsste auf eigene Kosten einen Kanal legen. Problem hierbei: Dann muss die Gemeinde das gesamte Neubaugebiet selbst erschließen, was Battweiler schlichtweg nicht bezahlen kann. Bürgermeister Werner Veith dämpfte jedoch weitere Erwartungen an ein Neubaugebiet, weil bisher nur zwei Interessenten da seien. Ansonsten kenne er keinen, der in Battweiler bauen wolle.