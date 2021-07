Dass der Gemeinderat Dietrichingen am Mittwochabend (20 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus) dem Entwurf zum neuen Feuerwehrgerätehaus noch zustimmen muss, ist laut Bürgermeisterin Ulrike Vogelgesang reine Formsache. Ob der Bau noch in diesem Jahr beginnt, kann sie nicht sagen. Zudem geht es um den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen.

Das Feuerwehrhaus soll oberhalb des Spielplatzes gebaut werden, dort, wo die Waldstraße von der Feldstraße abzweigt. Das neue Gebäude ist laut Verbandsbürgermeister Björn Bernhard dringend notwendig: Dietrichingen hat ein neues Feuerwehrauto, die Garage am Dorfgemeinschaftshaus ist dafür zu klein. Ähnliche Probleme gibt es in Großsteinhausen und Riedelberg. Auf Dietrichingen kommen für das neue Gerätehaus keine Kosten zu, weil die Feuerwehr Sache der Verbandsgemeinde ist. Die Gemeinde gibt aber ihr Grundstück her.

Außerdem geht es in der Sitzung um den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen in der Hauptstraße. Den Ausbau fördert das Land mit bis zu 85 Prozent. Eine der beiden Haltestellen in der Hauptstraße musste verlegt werden: Dort, wo die hohen und barrierefreien Bordsteine hinkommen sollten, sind Hofeinfahrten. Weiterhin offen ist, ob die Haltestelle in Richtung Hornbach ein Bushäuschen bekommt. Laut Vogelgesang bräuchte nur dieser Busstopp einen Unterstand, weil dort die Leute und Schulkinder abfahren: „Wenn die heimfahren und auf der anderen Seite aussteigen, brauchen sie ja kein Wartehäuschen.“