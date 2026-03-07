In Großsteinhausen werden die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge vorerst ausgesetzt. Es gab keine Förderzusage aus Mainz. In Maßweiler geht man nun anders vor.

In einem Dreijahresprogramm für ihre Straßen hatte die Gemeinde Großsteinhausen eigentlich den Langgartenweg ausbauen wollen. Dafür wurden auch schon von den Bürgern Ausbaubeiträge in Form von wiederkehrenden Beiträgen eingesammelt. Allerdings wurde der Förderantrag, den Bürgermeister Volker Schmitt vergangenes Jahr beim Land gestellt hatte, zwischenzeitlich abgelehnt. Und ohne Förderzusage aus Mainz kann mit dem Straßenausbau nicht begonnen werden. Für 2026 ist laut Schmitt ein erneuter Antrag gestellt. „Es heißt aber, dass es bis zur Landtagswahl keine Zusage geben wird“, sagte Schmitt in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstagabend. Bis es Antwort aus Mainz gibt, werde es wohl frühestens Sommer, eher Herbst. Und weil unklar sei, ob es in diesem Jahr mit den Fördergeldern klappt, hat der Bürgermeister die Straßenbeiträge vorerst ausgesetzt.

Nach Schmitts Worten ist es so: Das gesammelte Geld für den Straßenausbaumuss in einer bestimmten Zeitperiode ausgegeben werden. Passiert das nicht, müssen die Beiträge an die Großsteinhausen zurückgezahlt werden. Das „Ansparen“ von wiederkehrende Beiträgen sei nicht erlaubt.

So machen sie’s in Maßweiler

Ein ähnliches Problem gibt es derzeit in Maßweiler. Auch dort wurden wiederkehrende Beiträge gesammelt, um damit die wohl schlimmste Straße im Dorf auszubauen: die Fabrikstraße. Aber auch in Maßweiler kam vom Land ein negativ beantworteten Förderantrag zurück. In dem Dorf zwischen Faustermühle und Reifenberg geht man jedoch einen anderen Weg. Stattdessen wird dort nun die Straßendecke in zwei Nebenstraßen saniert – das ist kein Vollausbau, nur die obersten Schichten. So hat man in Maßweiler die Rückzahlung der Beiträge umgangen, sollte es erneut einen negativen Förderbescheid für die Fabrikstraße geben.