Ab Januar gibt es in Bottenbach wiederkehrende Beiträge. Dem stimmte der Gemeinderat am Donnerstagabend einstimmig zu. Wirklich teuer wird es für die Bottenbacher vorerst jedoch nicht.

Denn es werden nur dann Beiträge erhoben, wenn auch etwas in Sachen Straßenausbau passiert. Dass Straßen ausgebaut werden, ist vorerst nicht geplant. Sollten in Zukunft jedoch solche Aufgaben anstehen, dann werden die mit den wiederkehrenden Beiträgen bezahlt. Die Straßenbeiträge stehen schon seit längerer Zeit im Bottenbacher Gemeinderat zur Diskussion. In einer vergangenen Sitzung führte Weber als Vorteil dieses Bezahlmodells an, dass dann alle Bürger gleichermaßen für die Straßen bezahlen – immerhin nutzen auch alle die Straßen. Gleichzeitig werde einem Sanierungsstau vorgebeugt, weil Straßen nicht erst dann ausgebaut werden, wenn sie einer Schotterpiste gleichen.

Für 2024 ist geplant, sämtliche Straßenlaternen im Ort auf energiesparende LED-Lampen umzustellen. Bürgermeister Klaus Weber sagt, dass die bisherigen Straßenlampen alt sind und dementsprechend viel Strom verbrauchen. Die Stromkosten, die mit modernen LED-Lampen eingespart werden, kommen wiederum den Einwohnern zugute, etwa mit einer geringeren Grundsteuer.