Die Sanierung der Mehrzweckhalle in Höheischweiler biegt auf die Zielgerade ein. Vieles hat sich im Laufe des Projekts geändert – auch die Kosten. Wie die Halle genutzt wird.

Abreißen oder sanieren: Mit dieser Frage hatten sich die Gremien der Ortsgemeinde Höheischweiler lange beschäftigt, ehe sie im Mai 2023 grünes Licht für die Sanierung der Mehrzweckhalle gegeben hatten. Drei Jahre später gehen die Arbeiten dem Ende entgegen. Die Räume im unteren Bereich sind zum Teil bereits wieder nutzbar.

Die Anfänge des Vorhabens liegen schon Jahre zurück: 2019 war der Gemeinde ein Zuschuss von 300.000 Euro aus dem Investitionsstock des Landes bewilligt worden. Die Sanierung war zu diesem Zeitpunkt beschlossene Sache. Dann wurden allerdings Mängel im Brandschutz festgestellt – was zu weiteren Forderungen und der Frage führte, ob angesichts der zu erwartenden Kostensteigerungen die Sanierung der 1972 gebauten Halle sinnvoll ist. Thomas Schatton von der Bauabteilung der Verbandsgemeinde hatte dem Rat damals allerdings empfohlen, die Maßnahme anzugehen: Eine Gemeinde in der Größenordnung Höheischweilers brauche eine solche Halle als Treffpunkt für die Bürger. Diesem Ratschlag folgten die Ortsvertreter – auch weil die zunächst umfangreichen Brandschutzauflagen wieder etwas reduziert wurden. Aufwand und Kosten standen nach Ansicht vieler Ratsmitglieder nun wieder im Verhältnis zur Notwendigkeit, eine solche Halle vorzuhalten.

Welche Arbeiten ursprünglich nicht geplant waren

Währen des Projekts hat es viele Änderungen gegeben – unter anderem einen Architektenwechsel. Am Ende sei viel mehr gemacht worden als zunächst geplant, sagte Hans-Jürgen Schuck vom Planungsteam Südwest, das Leitung der Sanierung übernommen hat. Es seien aber notwendige Arbeiten gewesen, betonte er. So sei die Erneuerung des Kanals nach der sogenannter Inliner-Methode erforderlich gewesen. Ferner wurde eine neue Fluchttreppe benötigt, das dafür notwendige Podest war im ursprünglichen Plan nicht einkalkuliert worden. Gleiches gilt für die Dämmung des Daches zum Flurbereich hin. Weiterhin war eine Treppe abgesackt und konnte deshalb nicht, wie geplant, einfach nur neu gefliest werden. Teils gingen die Maßnahmen auf Brandschutzforderungen seitens des Kreises zurück.

Ursprünglich waren für die Hallensanierung Baukosten (ohne Nebenkosten) in Höhe von 360.000 Euro veranschlagt. Dann kamen Corona und die damit verbundenen Preissteigerungen – letztere waren aber schon berücksichtigt, als der Zuschussantrag bewilligt wurde. Das habe den finanziellen Spielraum eröffnet, die zunächst nicht geplanten, aber unumgänglichen Arbeiten zu erledigen. Zum Beispiel hätten alle Räume im Untergeschoss dringend neue Bodenbeläge benötigt. Diese Etage sei nun komplett saniert. „Alles schön hell“, sagte der für Bauangelegenheiten zuständige Beigeordnete Dirk Bißbort erfreut. Der Raum, in dem der Rat mittlerweile wieder tagen kann, stehe künftig wieder für Feiern zur Verfügung. Bei größerem Platzbedarf könne die Halle im Obergeschoss gemietet werden.

FCH-Sportheim wurde gleich mit saniert

Nach aktueller Planung kostet die Sanierung rund 550.000 Euro, inklusive Architektenleistungen wird sich der Betrag auf mehr als 600.000 Euro belaufen. Notwendige Mehrkosten seien in einem Nachtragshaushalt erfasst. Schuck erwartet insgesamt eine Punktlandung bei den Kosten – obwohl einige Arbeiten mehr als ursprünglich geplant ausgeführt worden seien. Kombiniert wurde das Projekt mit der Sanierung des FCH-Sportheims, das baulich mit der Halle verbunden ist. So können Sportheimbesucher künftig auch die neue, behindertengerechte Toilette im Untergeschoss der Halle nutzen. In der unteren Etage befinden sich neben dem großen Versammlungsraum die Räume der Ortsgemeinde, darunter das Bürgermeisterzimmer. Auch eine Küche wird eingerichtet, die bei Feierlichkeiten genutzt werden kann. Die sanitären Anlagen wurden modernisiert und, wo notwendig, erweitert. Die Möbel werden erneuert beziehungsweise neue angeschafft.

Nicht gedämmt werden kann der obere Teil der Halle. Dafür sei die Konstruktion zu instabil. Um eine deutlich bessere Energiebilanz zu erreichen, hätte dieser Bereich abgerissen und neu aufgebaut werden müssen. Das habe sich aber erst im Zuge der Baumaßnahme gezeigt, erläuterte Ortsbürgermeisterin Ricarda Holub. Im unteren Bereich werde das Gebäude jedoch gedämmt. In der Halle selbst wurden Brandschutzmaßnahmen vorgenommen. Über den sanierten Flur bestehen zwei Fluchtmöglichkeiten; eine dritte Fluchtmöglichkeit – die Vorarbeiten sind gemacht – wird im hinteren Bereich aus der Halle auf die neue Fluchttreppe führen. Offiziell ist die Halle keine Versammlungsstätte. Bis zu 200 Besucher dürfen sich dort aufhalten. Größere Veranstaltungen habe es auch zuvor nicht in der Halle gegeben. Daher habe bereits vor der Sanierung Einigkeit geherrscht, dass diese Größenordnung ausreichend sein.