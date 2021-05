Die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus sinkt im Landkreis. Hält diese Entwicklung über das Wochenende an, dann könnte die Südwestpfalz bis Montag über fünf Werktage eine durchgehend unter 50 liegende Inzidenz erreichen. Das würde ab Mittwoch weitere Lockerungen der Corona-Regeln ermöglichen.

Am vergangenen Dienstag meldete das Landesuntersuchungsamt für den Landkreis eine Inzidenz von 40. Diesen Wert veröffentlichte das Robert-Koch-Institut am Mittwoch. Die Angaben des Robert-Koch-Instituts sind maßgeblich für die weiteren Regelungen. Liegt die Inzidenz des Landkreises an fünf Werktagen in Folge unter der 50er-Marke, können im Rahmen des Perspektivplans Rheinland-Pfalz weitere Corona-Regelungen gelockert werden. Die 50er-Marke wird am heutigen Samstag mit einer Inzidenz von 20 am vierten Werktag in Folge unterschritten. Es sieht so aus, dass sie auch am Montag unterschritten wird. „Damit würden ab Mittwoch weitere Lockerungen der Maßnahmen möglich“, sieht Landrätin Susanne Ganster den nächsten Tagen gespannt entgegen und freut sich insbesondere für Familien auf mehr Möglichkeiten noch während der Pfingstferien.

Thekenverkauf soll kommen

Was genau dann an Lockerungen möglich ist, steht noch nicht ganz fest. Die exakten Auswirkungen hängen von der dritten Stufe des Perspektivplans Rheinland-Pfalz ab, die am Mittwoch eintreten soll. „Wie diese konkret ausgestaltet sein wird, gibt das Land hoffentlich vor Dienstag bekannt“, verweist Ganster auf den Ablauf der aktuell geltenden Landesverordnung zur Corona-Bekämpfung. Erst mit der erwarteten 22. Auflage der Landesverordnung steht fest, welche Bestimmungen ab Mittwoch im Landkreis gelten werden.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer hatte am Donnerstag angekündigt, dass der Thekenverkauf – wie von den Pfälzerwald-Vereinen und Betreibern von Wanderhütten und Biergärten schon länger gefordert – wieder zugelassen wird. Denkbar sei auch ein Wegfall der Testpflicht vor dem Besuch der Außengastronomie. Das muss allerdings in der neuen Landesverordnung noch geregelt werden.

Bereits nach dem jetzigen Stand dürften Restaurants ihre Gäste wieder innen bewirten, Kultureinrichtungen könnten ihren Betrieb im Innen- und Außenbereich aufnehmen, der Amateur- und Freizeitsport würde weiter geöffnet.

Öffnet die Innengastronomie, gilt das Abstandsgebot zwischen den verschiedenen Tischen und eine Maskenpflicht abseits des Tisches. Für die Gäste gilt die Kontakterfassung, eine Vorausbuchungs- und Testpflicht. Von der Testpflicht entbunden sind vollständig Geimpfte, deren zweite Impfung mindestens 14 Tage zurück liegt, und von Covid-19 Genesene.

Vollständig Geimpfte und Genesene würden nicht mehr eingerechnet bei den Einschränkungen für private Zusammenkünfte und bei der Anzahl der Gäste, die an einem Tisch in den Innenbereichen von Restaurants oder Gastwirtschaften zusammensitzen dürfen.

Bei einer Lockerung ab Mittwoch sind auch Treffen über das Maß von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten hinaus möglich.

Mehr Sport möglich

Im Amateur- und Freizeitsport wäre die kontaktlose Sportausübung im Freien mit zehn Personen sowie einem Trainer zulässig. Der Betrieb von öffentlichen und gewerblichen Kultureinrichtungen auch im Innenbereich mit 100 Zuschauern wäre zulässig, auch hier müssten das Abstandsgebot und die Maskenpflicht beachtet werden, die Kontakterfassung und die Testpflicht gehören dazu.

Im Bereich der Breiten- und Laienkultur könnten der Probenbetrieb sowie der Musik- und Kunstunterricht im Freien mit bis zu zehn Personen sowie einem Lehrer unter Beachtung des Abstandsgebotes wieder aufgenommen werden.

Und schließlich dürften auch Spielhallen und -banken sowie Wettvermittlungsstellen unter Beachtung des Abstandsgebots, der Maskenpflicht außer am Tisch, der Kontakterfassung, der Vorausbuchungs- und der Testpflicht wieder öffnen.