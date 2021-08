Dass sich Anwohner der Höhmühlbacher Ortsdurchfahrt über den Lastwagenverkehr ärgern, versteht auch die Spedition Weidler, die nur zwei Kilometer entfernt ihren Sitz hat. Aber die Straße hoch nach Pirmasens sei auch nicht gefährlicher als andere Strecken. Bürgermeister Peter Roschy plant ein Treffen mit Vertretern von Gemeinde, Verbandsgemeinde, Kreis, Straßenbehörde und Polizei.

Nachdem Mitte Januar ein LKW in der Höhmühlbacher Stichstraße stecken blieb, hat die Spedition Weidler ihre Fahrer schriftlich angewiesen, diese Strecke bei Eis und Schnee zu meiden, „,um keine unnötigen Risiken einer Verkehrsbehinderung einzugehen“. Grundsätzlich sei die Ortsdurchfahrt von Höhmühlbach aber nicht schwerer zu befahren als die in andern Dörfern. Das schreibt Marcel Meyer von der Abteilung Disposition/Lager bei Weidler auf Anfrage der RHEINPFALZ. Nach dem Wintereinbruch am 15. Januar hatten Anwohner erneut den LKW-Verkehr im Ort kritisiert. Am Mittwoch scheiterte erneut ein Lastwagen an der schneebedeckten Stichstraße – keiner der Spedition Weidler.

Aus Rieschweiler hat sich auch mal jemand beschwert

Viele Höhmühlbacher stören sich grundsätzlich am LKW-Verkehr, halten aber vor allem die Kurve am Dorfgemeinschaftshaus und die Ampel am Bahnhof für gefährlich. Da die Spedition Weidler ihren Sitz an der Bahnlinie im Schwarzbachtal hat, nur zwei Kilometer entfernt, fahren deren Laster öfter durch Höhmühlbach. Hin und wieder würden sich einzelne Anwohner über den LKW-Verkehr direkt beschweren, schreibt Marcel Meyer, ergänzt aber: „Wir haben auch unter anderem einmal einen Brief eines wütenden Anwohners aus Rieschweiler erhalten, der uns aufgefordert hat, nicht mehr durch ,die überlastete Bahnhofstraße’ in Rieschweiler, sondern lieber durch die Stichstraße in Höhmühlbach zu fahren.“ Beschwerden gebe es auch hin und wieder aus anderen Dörfern, „die Anzahl ist allerdings sehr überschaubar“. Dass die Fahrer von Anwohnern direkt angesprochen würden, sei nicht bekannt.

In Höhmühlbach werden am wenigsten Anwohner gestört

Trotz der Nähe zu Höhmühlbach ist Weidler eine Thaleischweilerer Firma. Dass die Lastwagen deshalb absichtlich durch Höhmühlbach fahren, um Thaleischweiler zu meiden, das entbehre jeglicher Grundlage: „Unsere LKW fahren genauso durch Thaleischweiler wie durch Höhmühlbach, je nach Start und Ziel der Fahrt.“

Der Weg durch Höhmühlbach sei die Strecke, wo „am wenigsten Anwohner behelligt werden“. Die Ortsdurchfahrt sei schließlich nur 800 Meter lang, die in Thaleischweiler zwei Kilometer, dazu käme Höhfröschen mit nochmals einem Kilometer. „Grundsätzlich müssen bei der Tourenplanung alle ökonomischen, aber auch ökologischen Gesichtspunkte in Betracht gezogen werden“, schreibt Meyer. Anders gesagt: Durch Höhmühlbach zu fahren kostet weniger und belastet die Umwelt weniger.

In Thaleischweiler vorbei am Kindergarten und an der IGS

Die Strecke sei auch nicht einfacher oder schwieriger zu fahren als durch Thaleischweiler. „Allerdings liegen auf der Strecke durch Thaleischweiler der Kindergarten direkt an der Durchfahrtsstraße und die IGS Thaleischweiler mit dem entsprechenden Schulweg ebenfalls direkt an der Straße“, gibt Meyer zu bedenken. Und enge Stellen im Ort seien keine Besonderheit von Höhmühlbach: „Auch in Thaleischweiler und anderen Orten müssen sich Fahrer entgegenkommender Fahrzeuge ausweichen, wobei selbstverständlich darauf geachtet wird, keine anderen Verkehrsteilnehmer, insbesondere Fußgänger, zu gefährden.“

Wenn die Laster durch Höhmülbach fahren, seien sie normalerweise unterwegs zum Gewerbegebiet Höhfröschen, auf den Staffelhof – das Industriegebiet oberhalb von Petersberg – oder nach Pirmasens. Wie viele Laster das sind, könne man nicht sagen, da dies von der Anzahl und der Art der Aufträge abhänge – „wobei sich die Durchfahrten durch Höhmühlbach einerseits und Thaleischweiler andererseits in etwa die Waage halten“.

„Nicht weniger geeignet als jede andere Ortsdurchfahrt“

Dass einige Höhmühlbacher am liebsten hätten, dass ihre Ortsdurchfahrt für Schwerlastverkehr gesperrt wird, versteht auch die Spedition, aber sie sieht hierfür keinen Grund: „Grundsätzlich haben wir Verständnis für die Anwohner“, aber generell sei die Strecke nicht schwieriger zu fahren – „abgesehen von den Fällen, in denen schlechtes Wetter die Durchfahrt aufgrund der Steigung erschwert“. Auch die Ampel bereite keinerlei Probleme.

Verbandsbürgermeister Thomas Peifer hatte im Gespräch mit der RHEINPFALZ ebenfalls gesagt, dass er die Sorgen der Anwohner verstehe. Die Kurve am Dorfgemeinschaftshaus zu entschärfen sei aber nicht möglich, und eine Kreisstraße lasse sich nicht einfach so sperren. Für die Ampel hat er aber einen Vorschlag: Wenn man die aus Richtung Dorf auf Dauergrün schalten würde und sie nur rot würde, wenn vom Golfplatz her tatsächlich ein Auto kommt, dann ließe sich ein Rückstau in die schwer einsehbare Kurve in der Stichstraße vermeiden. Dafür müsste aber eine neue Ampel her. Das kostet Geld.

Roschy plant Treffen mit Polizei und Straßenbehörde

Dennoch kommt nun etwas Bewegung in die Sache: Rieschweiler-Mühlbachs Ortsbürgermeister Peter Roschy plant für Anfang Februar ein Treffen mit Vertretern der Gemeinde, der Verbandsgemeinde, der Kreisverwaltung, der Polizei und der Straßenbehörde.