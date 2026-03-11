Die Landfrauen Krähenberg feiern 55 Jahre Tradition und Gemeinschaft. Warum die Aktivitäten des Vereins auch die Jugend begeistern.

Bei der Jubiläumsveranstaltung am Samstag im Restaurant „Zum Hannes“ in Niederhausen stand neben einem Rückblick auf die geleistete Arbeit die Zukunft der Krähenberger Landfrauen im Mittelpunkt. Nachwuchssorgen gibt es derzeit nicht: Viele junge Familien aus dem Dorf sind Mitglied und engagieren sich. Für einen lebendigen Programmpunkt sorgte die Kindertanzgruppe: 14 Kinder nahmen die Gäste mit auf eine musikalische Zeitreise bis in die 1970er Jahre.

„Wir haben 76 Mitglieder, darunter auch welche aus den umliegenden Orten Biedershausen, Wiesbach und Winterbach, drei aus Zweibrücken und auch aus Käshofen. Und Nachwuchsprobleme haben wir keine, denn rund 70 Prozent der jungen Familien in Krähenberg sind bei uns Mitglied“, sagte Vorsitzende Monika Oberer. Das spiegelt sich im Wandel der Aktivitäten wider.

Nicht mehr beim Wallhalber Grumbeermarkt

Früher waren die Krähenberger Landfrauen regelmäßig auf dem Wallhalber Grumbeermarkt vertreten, Busfahrten gehörten zum Programm. Beides wurde eingestellt. „Das rechnet sich nicht mehr. Wenn wir irgendwo hinfahren, bilden wir Fahrgemeinschaften mit dem Auto“, erklärte Oberer.

Relativ neu hingegen ist die Sportgruppe, die vor rund zwei Jahren gegründet wurde. Sie trifft sich dienstags im Dorfgemeinschaftshaus in Krähenberg. Unter der Leitung der Wiesbacherin Christa Türr trainieren meist etwa acht der 16 Gruppenmitglieder.

Feste Traditionen und neue Verantwortung

Geblieben sind pro Jahr drei traditionelle Kurse zur Ernährungsbildung für Erwachsene sowie der Kinderkochkurs, der einmal jährlich angeboten wird und großen Zuspruch findet. Gut besucht ist auch das Glockenturmfrühstück für Mitglieder zu Beginn der Sommerferien – ein Mitbringbuffet, das sich seit einigen Jahren großer Beliebtheit erfreut. Am Ende der Sommerferien steht zudem der Familien-Grillabend in Krähenberg hoch im Kurs.

Vor zwei Jahren haben die Landfrauen Krähenberg mehr Verantwortung übernommen und sind ein Stück unabhängiger vom Kreis- und Landesverband geworden. „Am Samstag haben wir extragroß gefeiert – mit Mitgliedern aus vier Generationen, zwischen zwei und über 90 Jahren“, sagt Oberer. Dabei wurden auch Gründungsmitglieder geehrt: Margot Schneble, Irma Ewig, Herta Kau, Margit Schwarz, Marianne Vollmar, Lieselotte Wagner und Gisa Luft, die nach der Gründung 1971 als erste Vorsitzende die Verantwortung für den Ortsverein übernommen hatte.