Der Kleinsteinhauser Landfrauen-Verband wird 70 Jahre – also ganz offiziell. Eigentlich ist der Verband aber zwei Jahre älter, verrät die Vorsitzende Ute Doniat. Erlebt haben die Landfrauen in dieser Zeit vieles.

„Früher waren die Landfrauen die einzige Möglichkeit für Frauen vom Land, sich untereinander zu treffen“, erzählt die Kleinsteinhauser Landfrauen-Chefin Ute Doniat mit Blick auf die Jubiläumsfeier. Eigentlich haben sich die Landfrauen im Dorf schon 1951 zusammengefunden. Die offiziellen Mitgliedskarten im Landfrauen-Dachverband wurden aber erst zwei Jahre später ausgestellt. „Wir feiern also eigentlich unser 72. Jubiläum“, erklärt Doniat. Die Kleinsteinhauser Landfrauen sind eine Institution im Dorf. Aktiv beteiligen sie sich beim Dorffest, Dorfweihnacht, bieten Kurse zu alltäglichen Themen wie Kochen und Backen an, es gibt Ausflugsfahrten und jedes Jahr sind es die Landfrauen, die am Maibaum zu Ostern, Weihnachten und neuerdings Halloween reichlich Dekoration aufstellen.

„Wir sind aber ein eher kleiner Verband“, sagt Doniat. 25 Mitgliederinnen sind in Kleinsteinhausen bei den Landfrauen dabei, die jüngste Landfrau, so die Vorsitzende, ist 34 Jahre alt, die Älteste 83 Jahre. „Wir sind zwar wenige, dafür kommen auch fast immer alle, wenn wir was veranstalten“. In Sachen Nachwuchs haben die Kleinsteinhauser Landfrauen jedoch etwas zu kämpfen. „Das ist so eine Sache. Wir haben sogar Kinderkochkurse eingeführt, weil wir hoffen, dass junge Mütter zu uns stoßen“, sagt Doniat. Bislang ist das nicht passiert. Die Nachwuchssuche geht aber weiter, versichert die Vorsitzende.

Auch Männer sind willkommen

Doniat ist seit 2000 Mitglied, übernahm 2015 die Vorstandschaft. Tatsächlich war Doniats Großmutter Friede Veith die erste Landfrauen-Chefin in Großsteinhausen. Sie bekleidete das Amt von der Gründung 1951 bis ins Jahr 1962. Zwischen Veith und Doniat liegen sieben weitere Landfrauen-Chefinnen. Und die Kleinsteinhauser Landfrauen laden mittlerweile auch Männer zu sich ein, seit 2019 gibt es Grillkurse.

Die Jubiläumsfeier findet am Sonntagnachmittag, 14.30 Uhr, beim alljährlichen Kaffeenachmittag statt. Dieser startet immer mit einer kleinen Andacht, anschließend folgt der „gemütliche Teil“, wie Doniat sagt. Die Kindertanzgruppe führt etwas auf der Bühne auf, ebenso wird es eine kleine Hobbyausstellung mit Holzdekorationen, Handarbeitsartikeln, Kalligraphie- und Aquarell-Kunst geben. Die Gemeindebücherei ist ebenfalls vertreten, sie organisiert einen Bücherflohmarkt. Mit Blick auf das laufende Jahr steht auf dem Kleinsteinhauser Landfrauen-Programm ein Ausflug in eine Salzgrotte im Mai an, ebenso gibt es den Männer-Grillkurs im Juli, ein Ausflug im August sowie mehrere Kurse. Die Landfrauen treffen sich an jedem zweiten Mittwoch im Dorfgemeinschaftshaus. Frauen aus dem Dorf, die sich dem Verband anschließen wollen, seien immer willkommen.