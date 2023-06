Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land wird in ihren Schulen keine Lüftungsanlagen einbauen. Das sagte Bürgermeister Björn Bernhard. An allen Schulen bestehe die Möglichkeit des Querlüftens, sodass auch in der Corona-Pandemie ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sei.

Derzeit wird die Grundschule in Dellfeld saniert. Da würde es sich angesichts der Corona-Pandemie und der Übertragung der Krankheit durch Aerosole anbieten, Lüftungsanlagen