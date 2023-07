Auch in Großsteinhausen werden bald alle Bäume einzeln in einem Computerprogramm erfasst. Groß ist der Bedarf, sie zu kontrollieren.

Beim Baumkataster der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land macht nun auch Großsteinhausen mit. Dies hat der Gemeinderat beschlossen. „Wir sollten uns nicht dagegen verschließen“, sagte Bürgermeister Volker Schmitt. Geplant ist, dass die Verwaltung sämtliche Bäume im Dorf in einem Computerprogramm erfasst; jeden mit einer eigenen Nummer. Das Programm gibt dann in regelmäßigen Abständen an, welcher Baum wann kontrolliert werden muss. Hintergrund ist, dass die Gemeinde für die Verkehrssicherung verantwortlich ist. Kommt es zu einem Unfall im Zusammenhang mit einem Baum, muss nachgewiesen werden, ob dieser ordnungsgemäß kontrolliert worden ist. Wurde die Überprüfung versäumt, haftet die Gemeinde. „Wir haben hier sehr viele Bäume“, empfahl Schmitt dem Gemeinderat, den Beitritt Großsteinhausens zum Baumkataster zu beschließen. Doch bis es mit der Baumnummerierung soweit sei, werde es noch dauern.

Die erste Aufnahme der Bäume ins Kataster ist für das Dorf kostenfrei. Spätere Kontrollen werden in Rechnung gestellt. Der Gemeinderat vergab am Donnerstag bereits einen Auftrag im Umfang von knapp 2700 Euro für die Kontrolle der großen Bäume auf dem Friedhof. „Wenn festgestellt wird, dass die Bäume nix mehr sind, kommen sie weg“, sagte Schmitt. Das Fällen müsste die Gemeinde dann ebenfalls bezahlen.