Gut 615 Festmeter Holz sollen in diesem Jahr im Maßweilerer Gemeindewald eingeschlagen werden. „Eigentlich ist nichts Anderes geplant als die Jahre zuvor“, sagt Revierförster Hermann Gries.

Vergangenes Jahr gab es laut Gries viel Käferholz im Wald – Bäume, die vom Borkenkäfer befallen sind. „Vermutlich ist das 2021 genauso“, so der Förster am Mittwoch im Gemeinderat. Der Preis für die Fichte auf dem Holzmarkt ist eingebrochen, teils wurden die Bäume gerade noch so verkauft, dass die Kosten wieder reinkamen. Aber die Fichtenpreise scheinen sich zu erholen. Vermutlich, weil inzwischen fast alle vom Käfer befallenen Bäume gefällt und verkauft sind. Maßweiler hat nur wenige Fichten, und die bleiben vorerst auch stehen.

Beim Eichenprozessionsspinner sei es gut, dass es noch nicht so warm ist: „Wenn es so bleibt wie jetzt, werden wir keine großen Schäden sehen.“ Aber Gries betont: Der Eichenprozessionsspinner ist dadurch nicht ausgerottet.