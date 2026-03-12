Die Kita in Dellfeld ist zu klein. Weil auch viele Kinder aus Nünschweiler die Einrichtung besuchen, kann es auch für Nünschweiler teuer werden.

Welche Kindertagesstätte besuchen die Kinder aus Nünschweiler mittel- und langfristig? Mit dieser Frage befasst sich der Nünschweilerer Gemeinderat. Aktuell besuchen die Kinder aus Nünschweiler die Kita in Dellfeld. Die ist zu klein, um alle gesetzlichen Betreuungsanforderungen erfüllen zu können. Dellfeld erweitern oder in Nünschweiler einen Kindergarten bauen, sind unter anderem Optionen, die geprüft werden.

„Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die alle Vor- und Nachteile haben“, sagt Nünschweilers Ortsbürgermeister Jürgen Beil (CDU). Die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land – Dellfeld gehört zu dieser Verbandsgemeinde - hat drei mögliche Optionen gegenübergestellt und die mindestens zu erwartenden Kosten geschätzt; auf Grundlage des derzeit gültigen Baupreisindexes. Klar ist jetzt schon: Egal welche Option gewählt wird, es wird teuer.

Bedarf an Kitaplätzen erhöht sich

Derzeit besuchen 100 Kinder den Kindergarten in Dellfeld. Davon kommen aktuell 31 aus Nünschweiler, zwölf aus Walshausen und 56 aus Dellfeld. Vier Gruppen hat die Einrichtung. Der Bedarf an Kitaplätzen steigt. Für das Kitajahr 2026/2027 wird erwartet, dass 139 Plätze benötigt werden, 71 aus Dellfeld, 52 aus Nünschweiler, 16 aus Walshausen.

Das bestehende Kita-Gebäude in Dellfeld wurde 1970 gebaut. Damals gab es noch keine Verbandsgemeinden. Dass die Kinder aus Nünschweiler den Kindergarten in Dellfeld besuchen, wurde an übergeordneter Stelle entschieden. 2003 wurde das Gebäude saniert und erweitert. Die Gemeinde Nünschweiler wird anteilig, gemessen an der Kinderzahl, an den Kosten für die Kita beteiligt.

Betriebserlaubnis bis Juli 2027 befristet

Im Moment gibt es in der Kita keine Betreuungsmöglichkeit für Kinder, die jünger als zwei Jahre sind. Ein Kleinkindbereich mit einem Gruppenraum für U2-Kinder mit dazugehörigem Ruhebereich und altersgerechter Sanitäreinrichtungen müsse also in jedem Fall geschaffen werden. Es brauche zudem eine Küche und Essensmöglichkeiten, einen Multifunktionsraum, zudem für die Kinder über zwei Jahre ausreichend Schlafplätze und Ruheräume. Ein Hauswirtschaftsraum sei erforderlich und ein Personalraum mit Umkleidemöglichkeit sowie ausreichend Personaltoiletten. Im Moment gibt es für die 24 Beschäftigten eine Toilette. Das Haus ist energetisch und technisch nicht auf dem neuesten Stand.

Weil der derzeitige Zustand erheblich von den geforderten Standards abweicht, hat das Landesjugendamt die aktuell geltende Betriebserlaubnis befristet – bis Juli 2027. Ist bis dahin nichts passiert, ist mit Einschränkungen bei der Betreuung zu rechnen. Plätze könnten reduziert, Betreuungszeiten gekürzt werden. „Es ist also klar, dass etwas passieren muss“, sagte Beil. Der Nünschweilerer Gemeinderat befasste sich im ersten Schritt mit der Studie, die die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land erstellt hat. Darin werden verschiedene Möglichkeiten beleuchtet, wie den rechtlichen Anforderungen entsprochen werden kann.

Drei Varianten, alle teuer

Die erste Variante sieht die Erweiterung der Kindertagesstätte in Dellfeld vor, so dass dort künftig 140 Kinder aus den drei Ortsgemeinden betreut werden können. Bei geschätzten Kosten von 6,80 Millionen Euro, bliebe nach Abzug der erwarteten Zuschüsse von Land und Kreis für Nünschweiler ein Kostenanteil von 1,45 Millionen Euro.

Bei der zweiten und dritten Variante, die sich bei der Unterbringung der Kinder aus Dellfeld und Walshausen unterscheiden, müsste Nünschweiler eine eigene Kindertagesstätte für drei Gruppen bauen. Die Kosten für den Neubau sind mit etwa 1,2 Millionen Euro kalkuliert plus weitere, derzeit nicht bezifferbare Kosten – zum Beispiel für den Grundstückskauf.

Finanzielle Gründe nicht allein ausschlaggebend

Die Ratsmitglieder sollen sich die Varianten in Ruhe anschauen, möglicherweise ergeben sich ja noch weitere Ideen, sagte Beil mit Blick auf die Komplexität des Themas. Geplant ist unter anderem eine gemeinsame Sitzung aller drei beteiligten Gemeinderäte zu diesem Thema. Klar sei, dass die Zahlen in der Studie nur erste grobe Schätzungen seien.

Es sei auch richtig, dass die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land darauf hinweise, dass finanzielle Gründe nicht allein ausschlaggebend für die Entscheidung sein dürfen. Pädagogische Konzepte, die Grundschulstandorte, die abweichen, können zum Beispiel Argumente sein, die beachtet werden müssten.