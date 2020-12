Ein umgekehrter Adventskalender steht diesen Advent beim Bahnhof in Rieschweiler: Jeden Tag kommt ein neuer Nikolaus auf den grünen Christbaum.

Wie Christina Haas mitteilt, hatte ihr Mann Michael Haas die Idee dazu. Die Nikoläuse stammen aus der Aktion des Heimatvereins vom vergangenen Jahr, die mit einem Gewinnspiel verbunden war: „Aus Holz baute er Nikolausfiguren in Dreiecksform, malte sie an, nummerierte sie und verteilte sie in Rieschweiler und Höhmühlbach an verschiedenen Stellen. Um an dem Preisrätsel mitmachen zu können, wurde die Bevölkerung aufgefordert, die Nikoläuse zu suchen und die Plätze anzugeben, an dem die jeweiligen von 1 bis 24 nummerierten Nikoläuse zu finden waren“, erinnert sich Christina Haas.

Das Gewinnspiel sei gut angenommen worden, aber in diesem Jahr habe man überlegt, „was man in Zeiten von Corona Sinnvolles mit den 24 Nikoläusen machen könnte“. So sei die Idee zu dem umgekehrten Adventskalender entstanden. Michael Haas baute aus Holz einen Tannenbaum in Dreiecksform, malte ihn an und stellte ihn beim Bahnhof in Rieschweiler auf.

„Seit dem 1. Dezember hängt er jeden Morgen beim Hundespaziergang mit unserer Hündin Kira einen Nikolaus an die Holztafel. Nur noch dreimal muss er seine Pflicht erfüllen, dann ist der Holzbaum ausgefüllt, und es ist Heiligabend“, schrieb Christina Haas am Montagabend.