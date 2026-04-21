Der Wallhalber Gemeinderat werde absehbar öfter tagen müssen. Grund ist das Regionale Zukunftsprogramm des Landes.

Zwei Projekte des Regionalen Zukunftsprogramms (RZN) werden sehr anspruchsvoll, skizzierte Wallhalbens Ortsbürgermeister Peter Sprengart. Vor allem, weil sie bis Dezember 2028 abgewickelt sein müssen. Ein Projekt, für das der Zeitrahmen sehr eng ist, ist der geplante Anbau einer Fluchttreppe an das Ludwig-Katz-Haus. Die besondere Schwierigkeit in diesem Fall: Das Katz-Haus steht unter Denkmalschutz. Das Projekt kann daher nur in Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz umgesetzt werden, und da sind „erfahrungsgemäß dicke Bretter, zu bohren“, sagte Sprengart.

Das zweite Projekt ist der barrierefreie Umbau des Busbahnhofs. Ursprünglich wollte Sprengart die Planung in der Ratssitzung diskutieren. Dem war nicht so. Mit dem Planungsbüro gab es nach der Ratssitzung noch einen Termin in der Verwaltung. In diesem Fall stellen neben der Planung die Kapazitäten der Bauunternehmen die besondere Herausforderung dar, um das Projekt fristgerecht abschließen zu können.

Ladesäule in Kooperation mit Händlern?

Vom Tisch genommen hat die Gemeinde die Idee, eine Ladesäule zu stellen, die auch E-Autos nutzen können. Die Pfalzwerke hätten bei diesem Thema abgewunken. Er sei zudem von der Energieagentur Rheinland-Pfalz darauf hingewiesen worden, dass die Ladeinfrastruktur keine Sache der Gemeinde sei, sagte Sprengart. Ihm sei aber empfohlen worden, sich zum Beispiel mit ansässigen Händlern in Verbindung zu setzen, um zu klären, ob nicht in Kooperation eine Lösung realisierbar wäre. Die Chance, dann einen Anbieter zu finden, der sich um den Aufbau der Ladeinfrastruktur kümmert, sei deutlich größer.

Die Gemeinde habe noch die Möglichkeit, an der Projektliste des RZN etwas zu verändern. Neue Ideen würden von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion geprüft. Vorstellbar sei zum Beispiel, dass Solarbänke angeschafft und im öffentlichen Raum aufgestellt werden, die die Möglichkeit bieten, ein Handy zu laden.

Erste Anschaffungen im Rahmen des RZN-Programmes wurden beschlossen. Für die Versorgungsküche im Dorfgemeinschaftshaus werden ein Induktionsherd und ein modernerer Konvektomat angeschafft. In Summe knapp 10.000 Euro wendet die Gemeinde dafür auf.