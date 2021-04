Der Pavillon für die Bürgermobilzentrale am Netto-Markt in Rieschweiler-Mühlbach wird teurer.

Weil es Verzögerungen gab, ist der Preis für den ausgesuchten Pavillon, in dem die Bürgermobilzentrale untergebracht wird, von 25.750 Euro auf 31.750 Euro gestiegen. Die Verzögerung ist aber nur ein Grund für die Verteuerung, ein anderer ist die Mehrwertsteuer. Im ersten Angebot war man noch davon ausgegangen, dass der deutsche Mehrwertsteuersatz – damals 16 Prozent – zu zahlen wäre. Dem ist nicht so. Da der Pavillon in Polen gefertigt und von dort geliefert wird, ist die polnische Mehrwertsteuer von 23 Prozent zu bezahlen.

Der Gemeinderat beschloss am Montag, den Pavillon zu dem höheren Preis zu kaufen. Die Fertigung nimmt einige Wochen in Anspruch. Bis dahin sollen die Bodenplatte gebaut und die Pflasterarbeiten erledigt sein. Angebote werden jetzt eingeholt. Der Bürgermeister soll zusammen mit den Beigeordneten und den Fraktionssprechern den Auftrag an den billigsten Bieter vergeben.