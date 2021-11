Der Hauptgrund für die Gemeinderatssitzung in Biedershausen am Mittwoch ist der neue Teppich für das Dorfgemeinschaftshaus. „Es ist die letzte Baustelle. Dann haben wir einen hellen, freundlichen Saal“, so Ortsbürgermeister Christian Bühler.

Ein Angebot für den Teppich liege vor. Es komme von der Firma Vatter aus Hohenecken. Bei dem Teppich handele sich um einen strapazierfähigen Belag für gewerbliche Zwecke. „Er durfte nicht zu hoch sein“, erläuterte der Bürgermeister im Gespräch. „Sonst hätten wir eine neue Brandschutztür kaufen müssen.“ Kürzen der eingebauten sei nicht erlaubt. Die Freiwillige Feuerwehr hat angeboten, den Teppich auf die Fliesen zu verlegen.

In der Sitzung (20 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus) wird zudem Revierförster Hermann Gries den Forstwirtschaftsplan 2022 vorstellen. Im nicht-öffentlichen Teil geht es um Bauplätze. „Wir müssen für die jungen Familien etwas machen. Es fragt sich aber wo“, sagt Bühler. Er weist darauf hin, dass für die Teilnehmer der Sitzung die 3 G-Regel gilt.