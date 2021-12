In Mauschbach können erst neue Bauplätze entstehen, wenn klar ist, wohin das Regenwasser fließt. Jetzt gibt es eine neue Idee.

Die Arbeiten für die Erweiterung des Baugebiets Plomb-Felsacker können erst ausgeschrieben werden, wenn die Kreisverwaltung das neue Konzept für den Abfluss des Oberflächenwassers genehmigt hat, sagte Ortsbürgermeister Bernhard Krippleben im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die Umplanung sehe ein Becken für das Wasser vor, das von außerhalb des Gebiets kommt. Dadurch entfallen die Rohre am Graben am Ackerweg.

Seit über zwei Jahren ziehe sich die Entwicklung des Gebietes Plomb-Felsacker nun hin. „Es hängt an der Ableitung“, erklärte Bürgermeister Bernhard Krippleben. Die untere Wasserschutzbehörde der Kreisverwaltung habe bisher die Einleitungserlaubnis für die Niederschlagsentwässerung verweigert. Die Verbandsgemeindewerke hätten daher das Büro Dilger in Dahn mit einer Umplanung beauftragt. Die Unterlagen für das neue Konzept würden jetzt bei der Genehmigungsbehörde liegen. Der Ortsbürgermeister wird in der Gemeinderatssitzung am Freitag (Dorfgemeinschaftshaus, 18.30 Uhr) über den aktuellen Stand berichten.

Auch Kindergarten Althornbach ein Thema

Beim Kindergarten hat der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss zu fassen. Hintergrund ist, dass die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land Anfang 2023 die Trägerschaft für alle kommunalen Kindertagesstätten anstrebt. Die Mauschbacher Kinder gehen wie die Dietrichinger in den Kindergarten in Althornbach. Die dortige Gemeinde ist Eigentümer des Gebäudes. Träger ist die protestantische Kirche, aber Krippleben kann sich gut vorstellen, dass Althornbach die Trägerschaft übernimmt.

Ferner sollen die Ratsmitglieder über den Forstwirtschaftsplan 2022 sprechen. In Mauschbach spielt Industrieholz kaum eine Rolle, Brennholz dagegen umso mehr. Der Bürgermeister: „Wir haben so 20 bis 25 Brennholzerwerber.“