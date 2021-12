„8000 Euro Plus im Wald, obwohl wir nur 25 Hektar haben“, freute sich Mauschbachs Bürgermeister Bernhard Krippleben in der Gemeinderatssitzung am Freitag. Er schlug vor, 5000 Bäume zu pflanzen.

Revierförsterin Maria Jäger vom Revier Zweibrücken erklärte den Ratsmitgliedern, dass die Gemeinde keinen jährlichen Forstwirtschaftsplan präsentiert bekommt, weil ein solcher nur für größere Waldflächen erstellt wird. Mauschbach hat eine Holzbodenfläche von 26,7 Hektar. Genutzt werden 25 Hektar. Mauschbach habe für die nachhaltige Bewirtschaftung eine einmalige Bundeswaldprämie in Höhe von 2700 Euro erhalten. Für PEFC-zertifizierte Flächen gibt es 100 Euro pro Hektar, für FSC-zertifizierte 120 Euro. Jäger regte an, ein Forsteinrichtungswerk zu erstellen, eine Art Inventur im Wald. Nächstes Jahr wolle man 100 bis 120 Festmeter Holz einschlagen. Anfang des Jahres werde man sich zusammensetzen und die forstlichen Maßnahmen besprechen. Man betrachte in Mauschbach immer zwei Jahre. Die Zuteilung des Brennholzes erfolgt Anfang des Jahres.

„Wir sollten auch mal in den Wald investieren“, meinte Krippleben angesichts der guten Einnahmen der letzten Jahre. Er schlug vor, 15.000 Euro in die Hand zu nehmen. Damit könne man 5000 Bäume pflanzen. Jäger wies darauf hin, dass man für die Maßnahme eventuell Fördergelder bekommen kann. Die vier anwesenden Mitglieder des sechsköpfigen Rates stimmten dem Vorschlag einstimmig zu. Der Bürgermeister wies darauf hin, dass im Ort je vier Nuss-, Eichen- und Kastanienbäume gesetzt wurden. Auch 20 Obstbäume seien gepflanzt worden, teils auf von der Gemeinde angekauftem Gelände, teils bei Privatleuten.