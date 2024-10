Der Schützenverein Wiesbach überlegt, sein Vereinsheim mit Internet auszustatten. Noch ist nicht klar, wie.

Wenn das Vereinsheim des Schützenvereins Wiesbach Internet bekommen soll, dann braucht es eine Adresse. Dabei wisse doch jeder, wo das Schützenhaus liegt, findet Ratsmitglied Werner Wagner. Trotzdem musste sich der Rat nun für einen Straßennamen entscheiden. „Früher wussten die Pfalzwerke auch so, wo der Strom zum Schützenhaus hinkommen muss, als es an das Netz angeschlossen wurde“, erinnert sich Wagner an die Zeit vor der Digitalisierung. Das Ratsmitglied ist selbst im Verein, dazu Kassierer, und nennt weitere Beispiele, warum eine Adressenvergabe eigentlich unnötig sei. „Jeder weiß, dass unsere Post nicht ans Schützenhaus geht, sondern an mich. Die Müllabfuhr weiß: Rechnungen gehen an mich. Aber abholen tut sie den Müll am Schützenhaus“, nennt er ein weiteres Beispiel, weshalb die Vergabe einer Adresse eigentlich unnötig sei.

Jetzt, im Internetzeitalter, sind die Dinge aber anders. „Wer einen Anschluss beantragt, der muss beim Telekommunikationsunternehmen eine Straße und eine Hausnummer angeben“, klärt der ehemalige Telekom-Mitarbeiter auf. Nach vielen Jahrzehnten wird es also Zeit, dass eines der wichtigsten Wiesbacher Vereinshäuser eine Adresse bekommt. Dabei hat das Schützenhaus sogar schon einmal eine Telefonnummer bekommen – ganz ohne Adresse. „Das war ein Standardtelefonanschluss. Der war halt öfter mal gestört. Wenn Bäume auf die Leitungen gefallen sind, oder so. Nachdem das Handynetz der Telekom hier funktionierte, haben wir den nicht mehr gebraucht“, erklärt Wagner.

Welchen Namen bekommt der Feldweg, der zum Schützenhaus führt, nun jetzt? Zum Schützenhaus sollte es nicht werden, erbat Wagner. Denn die Schützen wollten sich vor unliebsamem Besuch schützen und wer zu ihnen wolle, wisse eh, wo er hinkommen müsse. Weshalb sich der Rat für „Am Nesselwald“ entschieden hat. Die entsprechende Hausnummer vergibt nun die Verbandsgemeinde.