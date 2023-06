Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



16.000 Tonnen Erde und Steine werden in den kommenden Wochen in der Hauptstraße in Thaleischweiler-Fröschen bewegt. Die Baugrube für das acht Millionen Euro teure neue Rathaus wird ausgehoben.

Den Blick vom Hügel auf die benachbarte evangelische Kirche und ins Schwarzbachtal konnten gestern die Gäste auf der Baustelle in der Hauptstraße in Thaleischweiler-Fröschen genießen.