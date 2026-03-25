Weil Hornbach und Dietrichingen eigene Forstreviere bilden, wird das Revier Zweibrücken kleiner. Das kostet die Dörfer Geld. Für Kleinsteinhausen sind es 800 Euro.

Das Forstrevier Zweibrücken reicht von der französischen Grenze bis zur Stadt. Zu ihm gehören Althornbach, Bottenbach, Kleinsteinhausen, Mauschbach, Riedelberg, Walshausen und Zweibrücken. Hornbach und Dietrichingen sind ausgetreten und bilden eigene Reviere. Dadurch verkleinert sich die Fläche von 1620 auf 1520 Hektar. Die Kosten bleiben jedoch gleich. Für die verbleibenden Gemeinden im Revier Zweibrücken bedeutet das, dass sie alle anfallenden Kosten auf sich umverteilen müssen. Für Kleinsteinhausen, wo sich der Gemeinderat Mitte März mit dem Thema befasste, fallen 800 Euro Mehrkosten an. Es gibt aber auch einen positiven Nebeneffekt: Revierförsterin Maria Jäger hat mehr Zeit für die verbleibenden Gemeinden. Die neuen Reviere Hornbach und Dietrichingen haben ihren Wald ebenso wie Großsteinhausen an eine Firma verpachtet und einen eigenen Förster eingestellt.

Im Oktober 2025 hatte der Gemeinderat Kleinsteinhausen schon einmal zu den Plänen von Dietrichingen und Hornbach getagt, damals aber bei elf Enthaltungen keine Entscheidung getroffen. Diesmal stimmte der Rat mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung zu. Er erneuerte zudem einstimmig den im Oktober gefassten Beschluss, dass das Revier Zweibrücken wie bisher bestehen bleibt, nur eben kleiner, und dass Maria Jäger Revierförsterin bleibt. Man sei mit ihrer Arbeit sehr zufrieden, befanden die Ratsmitglieder.

Hiebsatz für 2026 verringert

Maria Jäger war zusammen mit Florian Kemkes, Leiter des Forstamts Westrich, bei der Sitzung anwesend. Die Försterin stellte zudem den Forstwirtschaftsplan vor. Im Jahresrückblick 2025 konnte sie die doppelte Holzernte im Vergleich zu den Vorjahren feststellen, überwiegend im Herrenwald. So gebe es mehr Platz für neue Baumgenerationen. Pflegerückstände gebe es aktuell in den Fichtenflächen, etwa im Eichenköpfchen. Diese seien mangelnden bisherigen Verkaufsmöglichkeiten zuzurechnen. Fichtenholz lasse sich voraussichtlich nun aber wieder verkaufen. Die beiden Zukunftswälder und der Herrenwald in Kleinsteinhausen seien gepflegt und Wegverbreiterungen vorgenommen worden, der Talweg in der Hengsbach sei freigeschnitten worden und 1100 Festmeter Holz seien geschlagen worden.

Für 2026 sind laut Maria Jäger 440 Festmeter geplant. Die Försterin rechnet mit einem Ertrag von 30.600 Euro. Wegen des hohen Einschlags im Jahr 2025 wurde der Hiebsatz dieses Jahr verringert. Außerdem seien im „Zukunftswald 2“ 10.000 Euro für die Wege eingeplant, dazu kämen Bepflanzungen. Der Brennholzbestand sei rückläufig, Windwurf und Schäden durch Borkenkäfer seien nicht planbare Aspekte. Den Jahresrückblick nahm der Gemeinderat zur Kenntnis, die Pläne für 2026 wurden einstimmig angenommen.