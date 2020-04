Die Pfalzwerke Netz-AG kümmert sich am Montag, 27. April, 8 bis 16 Uhr, um Wartungs- und Sanierungsarbeiten im Stromnetz von Kröppen. Am Dienstag, 28. April, und Donnerstag, 7. Mai, wird das Stromnetz von Bottenbach gewartet, ebenfalls von 8 bis 16 Uhr. Die Stromversorgung wird mit Notstromaggregaten gewährleistet, dennoch kann es zu Unterbrechungen kommen, so die Pfalzwerke. Während der Arbeiten kann kein Strom aus eigener Erzeugung ins Netz eingespeist werden. Die Pfalzwerke empfehlen, empfindliche Geräte wie Computer und Fernseher zu schützen, indem man den Stecker zieht. Bei fest installierten Geräten wie Heizungen, Antennenanlagen und Durchlauferhitzern ist die Steuersicherung auszuschalten, bis die regelmäßige Stromversorgung wieder hergestellt ist.

Kontakt