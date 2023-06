2023 sollte Baubeginn sein, doch noch immer fehlt das entscheidende Ja aus Mainz. Bei der Wieslauterbahnstrecke ist weiterhin Geduld erforderlich. Allzu lange sollte der Entscheidungsprozess beim Land aber nicht mehr dauern, mahnen Politiker vor Ort. Denn die Betreibergesellschaft hat inzwischen den Vertrag mit der Verbandsgemeinde gekündigt.

Noch in diesem Sommer solle der Bewilligungsbescheid für die Erneuerung der Bahnstrecke von Hinterweidenthal bis Bundenthal kommen – so lautete vor Kurzem die Botschaft aus dem Mainzer Mobilitätsministerium. Dort wird seit geraumer Zeit ein Konzept geprüft für den künftigen Bahnbetrieb auf dieser Strecke. Kern ist die Reaktivierung von Güterverkehr auf dieser Strecke, womit ebenfalls der Personennahverkehr wiederbelebt werden soll. Aktuell verkehren dort nur noch in der Urlaubssaison Züge im Ausflugsverkehr. Voraussetzung für die Reaktivierung wäre aber die Erneuerung der Strecke. Denn infolge der nur saisonalen Nutzung gibt es inzwischen einen Instandhaltungsrückstau bei der Technik an Bahnübergängen, bei Schienen und an Eisenbahnbrücken.

Größter Geldgeber prüft immer noch

Im Juli 2022 wurde das mit allen Beteiligten abgesprochene Konzept für eine künftige Nutzung vorgestellt. Neben dem Landkreis Südwestpfalz, der Betreiberin Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) aus Karlsruhe und dem Bund würde das Land den Großteil der Modernisierungskosten übernehmen: rund 12,5 von insgesamt 14,7 Millionen Euro. Positive Signale aus Mainz gab es bereits im vorigen Jahr. Was aber noch fehlt, ist der offizielle Förderbescheid des Landes.

Dass die Prüfung dieser Entscheidung so lange dauert, haben Grünen-Politiker in der Dahner Region schon mehrfach kritisiert und Eile angemahnt, auch bei der Parteikollegin im Mobilitätsministerium. Nun erneut. Es könne keine Verzögerungen mehr geben bei der Förderung durch das Land, meldet sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Verbandsgemeinderat Dahner Felsenland zu Wort. Vor allem nicht mehr vor dem Hintergrund, dass die Betreiberin der Bahnstrecke – die AVG – wie schon 2022 angekündigt kürzlich den Vertrag über die Bedienung der Strecke definitiv gekündigt habe. Dies sei zwar unter den Vorbehalt gestellt, dass bis zum Beginn der Sommerpause (Ende Juli) der Förderbescheid des Landes zur Sanierung der Strecke vorliegt, erläutert Fraktionssprecher Berthold Haas. Aber wenn dies nicht gelinge, wäre es das Ende der Wieslauterbahn.

Vertrag über Bahnbetrieb gekündigt

Nähere Informationen zur Kündigung waren am Dienstag bei der AVG noch nicht zu erhalten. Der Dahner Verbandsbürgermeister Michael Zwick bestätigte jedoch auf Anfrage der RHEINPFALZ, dass der Pachtvertrag fristgemäß zum 31. August diesen Jahres gekündigt worden sei, sofern bis dahin kein Förderbescheid für die Modernisierung der Strecke vorliege. Die Verbandsgemeinde ist Eigentümerin der Strecke bis zum Gebiet der Verbandsgemeinde Hauenstein.

Der CDU-Bürgermeister kann freilich nachvollziehen, warum der Entscheidungsprozess so lange dauert. Er erinnert daran, dass sich durch die Erweiterung des Vorhabens um den Güterverkehr – ursprünglich ging es vor allem um die Anbindung im Personennahverkehr – nicht nur Inhalte geändert hätten. Auch Zuständigkeiten bei den Ministerien in Mainz hätten sich infolge der Landestagswahl verändert, so dass es zusätzlichen Abstimmungsbedarf gegeben habe. Doch sie gingen nun ebenfalls davon aus, dass der Bescheid zeitnah erteilt werde, betont er. Also rechtzeitig bis zum Ablauf des vereinbarten Streckenbetriebs.

Dass dieser Betrieb angesichts des Sanierungsstaus immer schwieriger wird, kann Zwick ebenfalls nachvollziehen. Einzelne Bahnübergänge müssten beispielsweise noch manuell gesichert werden.

Modernisierung schon lange ein Thema

Eine Modernisierung der Wieslauterstrecke ist seit Längerem Thema. Ein erster umfangreicher Förderantrag war Anfang 2020 beim Land eingereicht worden. Doch weil das Konzept damals auf den Personennahverkehr konzentriert war, gab es – mit Blick auf den Landesrechnungshof – beim größten Geldgeber Bedenken wegen der Wirtschaftlichkeit. Das Land empfahl daher zusätzlich die Reaktivierung von Güterverkehr. Dafür wurde ein Interessent gefunden mit der Mercer Holz GmbH, die Teil einer international tätigen holzverarbeitenden Unternehmensgruppe ist. Sie würde im Industriegebiet bei Hinterweidenthal ein Terminal für die Holzverladung von Lkws auf Züge errichten. Dafür könnten dort auch alte Schienen reaktiviert werden. Die Beteiligten sind startklar. Es fehlt nur noch ein Schreiben aus Mainz.