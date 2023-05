Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mobilfunk, Verkehrssicherheit und so einige andere Dinge bewegen Bürger in Petersbächel. Bei der Einwohnerfragestunde in dem Fischbacher Ortsbezirk wurde mancher Zuschauer jedoch mehr als deutlich.

Eine regelrechte Generalabrechnung mit dem Ortsbeirat gab ein Einwohner am Mittwochabend. Mit viel Emotion, zum Teil aber auch beleidigend, prangerte der Zuhörer zahlreiche Dinge an. Beispielsweise