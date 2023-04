Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aufgespießt: Der Gemeinderat und der Verbandsgemeinderat Hauenstein machen angesichts der Klimakatastrophe Druck. Die Räte stellen sich ihrer Verantwortung und wollen die Klimawende in ihrem Verantwortungsbereich. In Rodalben gab es auch Druck nach einem Grundstücksverkauf an den CDU-Fraktionsvorsitzenden. Dafür, dass aus dem Kauf nichts wird, macht die CDU die Medien verantwortlich, die das Geschäft öffentlich machten.

Taten statt Worte

Der Verbandsgemeinderat Hauenstein verlangt eine Antwort von der Mainzer Landesregierung: Wird sie es erlauben, Windräder auf dem Langerkopf bei Wilgartswiesen