Der 1980 errichtete Wappenbrunnen wurde im vergangenen Jahr überarbeitet. Er ist beim ehemaligen Einkaufszentrum in der Pirmasenser Straße 62 zu finden. Wenn man den Fußweg in das Stadtteil Gerstel / Bubenrech entlang geht, ist der Brunnen unübersehbar.

Zu allen Jahreszeiten ist der Wappenbrunnen sehenswert: Osterschmuck, vorweihnachtliche Beleuchtungen oder sommerlicher Blumenschmuck zieren den Brunnen mit einer Sitzgruppe und Bepflanzungen im Hintergrund.

Während Amtszeit von Bürgermeister Willi Kissel wurde der Brunnen mit den Ideen von Helmut Keller und Karl Kissel errichtet. Am Ende des Stadtteils Gerstel / Bubenrech versiegten in diesen Jahren mehrere Fischweiher. Der Wasserlauf dazu – durch den Stadtteil hindurch in die Wieslauter – speiste aber trotzdem noch den Weiher im dortigen Park. Es entstand die Idee, den Wasserlauf auch an einem zweiten Punkt zu nutzen; daher wurde der Brunnen gebaut. Erst einige Jahre später kam es zur Namensgebung „Wappenbrunnen“. Vollendet wurde der Wappenbrunnen 2021, als er auf seinem Turm eine Kugel erhielt und man drei Wappen sowie eine Erläuterung dazu anbrachte.

Abgebildet sind die Wappen der Stadt Dahn, vom Fürstbistum Speyer sowie der Edlen von Dahn. Die Erläuterung zeigt die Dahner Stadtgeschichte in Kurzform auf: „Das über 1000 Jahre alte, 1963 zur Stadt erhobene Dahn war ein vom Fürstbistum Speyer den Edlen von Dahn gegebenes Lehen, das mit dem Aussterben des Dahner Geschlechts 1603 an das Fürstbistum Speyer zurückfiel. Das daraus gebildete bischöflich-speyerische Amt Dahn erlosch mit der Eroberung der linksrheinischen deutschen Gebiete durch Frankreich infolge der Französischen Revolution. Im Jahre 1816 wurde Dahn bayerisch und gehört seit 1946 zu Rheinland-Pfalz“.

Ein Blick in die Geschichte der Dahner Wasserversorgung

Wenn man etwas tiefer in die Dahner Geschichte einsteigt, kann man in der Chronik von Karl Kissel lesen, dass in den Jahren 1905/06 moderne Wasserleitungen aus Eisen mit Direktversorgung der Haushalte gebaut wurden.

Zuvor musste die Bevölkerung ihr Trinkwasser dort entnehmen, wo es die Natur aus dem Boden sprießen ließ: Tiefbrunnen und Quellen. Aus hygienischen und praktischen Gründen veranlasste die Gemeinde Dahn zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Installation von Laufbrunnen an zentralen Stellen. Die Zuleitungen von den Quellen dorthin erfolgten über Leitungen aus Holz, die durch Metallmuffen zusammengehalten wurden. Man nannte dies „Deicheln“. Solche Brunnen standen beispielsweise gegenüber vom ehemaligen Raiffeisengebäude in der Pirmasenser Straße (Tiefbrunnen, der ist heute noch erkennbar ist) oder am heutigen Pater-Ingbert-Naab-Haus in der Schulstraße (Laufbrunnen). Der dortige Brunnen wurde im Jahr 1836 errichtet und 1971 zusammen mit der Luitpoldlinde im Zusammenhang mit einer neuen Straßenführung entfernt.