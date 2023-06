Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Frage wann Sirenen in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben zum Einsatz kommen, ob die Vorgabe der Wehrleitung die Sirenen bei Feuerwehreinsätzen nicht auszulösen mit den einzelnen Wehren abgestimmt ist, sorgte am Donnerstag erneut für Diskussionen im Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Konkrete Informationen wird es auf Antrag der CDU-Fraktion dann in der nächsten Sitzung geben.

