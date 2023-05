Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Ausbau der Windenergie beschäftigt die Bürger in der Südwestpfalz. Übrigens nicht erst, seitdem die Landesregierung 2020 angekündigt hat, den Ausbau mit Blick auf die Klimakrise noch zu verstärken. Doch wann darf überhaupt eine Windkraftanlage gebaut werden? Und wie sieht es mit der Beteiligung der Bürger aus?

Als vor über 20 Jahren das erste Windrad bei Vinningen in Betrieb ging, zog der Aufbau der ersten Anlage in der Südwestpfalz noch viele Schaulustige an. Mittlerweile gibt