Mit größerer Beteiligung aus der Partnerstadt Belmont als im Vorjahr ist die 31. Erfweiler Wanderwoche gestartet, die von diesem Wochenende an bis zum kommenden Donnerstag in die herbstlichen Wälder des Wasgaus führt.

Wie Bürgermeister Walter Schwartz mitteilt, haben sich auch wieder Wanderer aus ganz Deutschland angesagt, bei denen Stammgäste dabei sind, die nicht nur die für alle Altersgruppen angepassten Touren lieben, sondern „vor allem auch unsere Gastfreundschaft und die Geselligkeit schätzen“. Auch im Corona-Jahr können diese Wanderungen stattfinden, wenngleich die gesetzlichen Vorschriften auch dafür gelten.

Nach der Eröffnungswanderung am Samstag und einer elf Kilometer langen Tagestour am Sonntag unter Führung von Bürgermeister Walter Schwartz wird es am Montag etwas beschaulicher. Um 13.30 Uhr geht es auf einer Halbtageswanderung „Auf der Acht“ auf knapp sieben Kilometer mit Rucksackverpflegung zum Kohlenmeiler, wo die Wanderer ab 16 Uhr Gäste des Verkehrsvereins Erfweiler sind.

Am Dienstag geht es auf rund zwölf Kilometern um den Seehof zu Füßen des Berwartsteins. Am Zielort ist Einkehr möglich. Am Mittwoch (10 Uhr) führt dann eine Tagestour auf rund zehn Kilometern die Gäste zum Bärenbrunnerhof. Dort ist auch eine Führung durch den landwirtschaftlichen Betrieb vorgesehen. Die letzte Wanderung am Donnerstag führt ab 10 Uhr hinauf zum Winterkirchel. An der 1949 wieder erbauten Wallfahrtskapelle wird die Geschichte des „Kirchleins“ in Erinnerung gerufen.

Weil in diesem Jahr die Begegnungen mit den französischen Partnern vor allem zu Pfingsten ausfallen mussten, kommen dieses Jahr mehr Gäste aus Belmont in die Pfalz.