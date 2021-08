Die Dahner Wanderwoche wird stattfinden, und zwar vom 8. bis 13. August. Das beliebte Weinfest zum Auftakt fällt hingegen dieses Jahr aus. Warum – das erklärt der Vorsitzende des Pfälzerwald-Vereins Dahn, der die Hütte im Schneiderfeld betreibt.

Für das Fest seien die behördlichen Corona-Auflagen zu hoch und vom Verein nicht zu leisten, erläutert Martin Stüve, Vorsitzender des Pfälzerwald-Vereins , auf Anfrage. Der Verein hat zwar die Sitzplatzkapazitäten im Außenbereich weiter ausgebaut und bietet dort nun allein über 400 Sitzplätze, setzt außerdem ein striktes Hygienekonzept um. Dennoch sieht der Verein keine Möglichkeit für das Fest: „Der Gesetzgeber hat uns Steine statt Brot gegeben“, beschreibt dies Stüve.

Normaler Hüttenbetrieb statt Fest

„Sobald bei einer Veranstaltung die Gästezahl 500 übersteigt, fordert die Landesregierung eine Vorausbuchungspflicht und für jeden Gast, ob geimpft oder nicht, einen von geschultem Personal durchgeführten, aktuellen PoC-Antigen-Test. Das können wir nicht leisten und das wollen wir unseren Gästen auch nicht zu muten“, sagt Stüve. Über das Hüttengelände führten mehrere, gut frequentierte Wanderwege. Ein ständiges Kommen und Gehen sei die Folge. Da könne niemand kontrollieren, ob nicht der 501. Besucher gerade komme, meint er. Zugleich werde die Veranstaltung genau so behandelt wie beispielsweise ein Weinfest mit bis zu 5000 Besuchern. „Das ist schade, denn unsere Inzidenzzahlen sind niedrig und die Impfquote steigt. Ich verstehe nicht, warum Geimpfte und Genesene einen PoC-Test beibringen müssen. Ich trage zum Gürtel in der Hose nicht auch noch Hosenträger“, stellt Stüve fest.

So muss das Fest in diesem Jahr ausfallen, es findet aber ein normaler Hüttenbetrieb statt. Dafür ist derzeit weder ein Test noch eine Voranmeldung erforderlich, lediglich die Registrierung vor Ort. Außerdem öffnet Stüve mit seiner Familie die Hütte bis 30. September auch montags. „Wir haben normalerweise montags und dienstags geschlossen und hatten diese Woche erstmals den Montag geöffnet – und waren überwältigt von dem Andrang“, stellt er fest. Überhaupt laufe die Hütte so gut wie schon lange nicht mehr. „Die Corona-Hilfen kamen zwar spät, aber wir erhielten auch Unterstützung bei der Umsetzung des Hygienekonzepts, so dass wir am Ende sagen können, dass wir keine wirtschaftlichen Probleme haben“, sagt der PWV-Vorsitzende.

Start der Wanderwoche am Sonntag

Die Tour-Längen in der Wanderwoche liegen zwischen zehn und zwölf Kilometern. Los geht es am Sonntag, 8. August, um 9.30 Uhr mit einer Wanderung durch den Dahner Wald zur Hütte im Schneiderfeld. Am Montag geht es nach Erfweiler und am Dienstag durch das Zieglertal zur Gräfensteiner Hütte. Am Mittwoch starten die Wanderer um 9.45 Uhr am Bahnhof Süd, es geht mit dem Zug nach Dahn-Reichenbach und von dort über Schindhard, den Sprinzelfelsen und die Drachenfelshütte.

Anmelden muss man sich nur für die Weinwandertour am 12. August, weil die Plätze im Bus begrenzt sind. An diesem Tag geht es mit dem Bus nach Münchweiler am Klingbach. Die anschließende Wanderung führt über die Burg Landeck zum Martinsturm, Ringwall, Ruine Schlössel, Magdalenenhof bis zur Höckerlinie in Göcklingen, dort wartet der Bus für die Rückfahrt.

„Es ist aber schon von Vorteil, wenn wir ungefähr wissen, wer zum Wandern kommt, weil wir unter Umständen dann die Gruppe teilen“, sagt Stüve mit Blick auf alle Angebote.

Treffpunkt für alle Wanderungen und Busfahrten ist die Tourist-Info der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, Schulstraße 29, sofern nichts anderes angegeben ist. Hier ist auch das Wochenprogramm ausgehängt. Die Teilnahme an den Wanderungen ist kostenlos. Auslagen für Busfahrten und Verpflegung werden berechnet.

Bei Anfahrten mit dem Bus erfolgt die Teilnahme in der Reihenfolge der Anmeldung. Ist für die Mittagsrast keine Einkehr angegeben, wird eigene Rucksackverpflegung vorausgesetzt.

Anmeldungen

Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 06391/409903 oder bei der Tourist-Info, Telefon 06391/919600.