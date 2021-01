Corona hat auch eine bedeutsame Tradition im Hauensteiner Pfälzerwaldverein „zerschossen“. Denn der neue Wanderplan bot nicht nur Informationen zu Wanderungen, sondern auch viel Lesenswertes über die Region. In diesem Jahr liegt der Plan in völlig neuem Format vor.

In „normalen“ Jahren wird in den Tagen vor Weihnachten der Wanderplan für das nächste Jahr an die fast tausend Mitglieder verteilt. Und der war immer nicht nur eine Auflistung der geplanten Wanderungen, sondern immer auch eine bebilderte Fundgrube für Freunde der Heimatgeschichte. Jetzt freilich teilte der PWV-Vorsitzende Raymund Burkhard mit, dass sich der Vorstand „nach langen Überlegungen“ entschlossen hat, den Wanderplan in „einem neuen Format zu gestalten“. Statt des umfänglichen Heftes, zwischen 40 und 60 Seiten stark, gibt es für 2021 „nur“ ein Din A4-Faltblatt. Und im gleichen Format gibt es den Senioren-Wanderplan. „Die Corona-Pandemie hinterlässt auch in diesem Zusammenhang ihre Spuren“, kommentiert dies der Vorsitzende.

Tradition seit 1969

1969 hatte Alfred Meyer zum ersten Mal einen aufwendigen Wanderplan zusammengestellt, der nie nur eine Aufzählung der einzelnen PWV-Wanderungen brachte, sondern stets einen Beitrag zur Heimatpflege zu leistete, künstlerischem Schaffen eine kleine Bühne bot und immer Blick auf die Vergangenheit zu warf. Mancher hat die knapp über 50 Wanderpläne gesammelt, bei denen die jeweiligen Wanderziele Anlass waren, verträumte und belebte Fleckchen der Heimat zu erschließen und in Wort und Bild vorzustellen.

Viele Bilder, darunter ungezählte Zeichnungen aus der Feder des verstorbenen einheimischen Künstlers Alfons Rohner, illustrierten das Heft, die durch erklärende Texte ergänzt wurden und zumeist auf historische Gegebenheiten abhoben: Schlicht und knapp, aber sehr wohl informativ gaben sie dem Wanderer Hinweise auf das, was ihm an Geschichte oder an geologischen Einzelheiten auf der Wanderung begegnen wird. Meist waren es kurze Texte, manchmal ergänzten längere Aufsätze und Gedichte, die das Lob der Natur und des Wanderns besingen, das Spektrum.

Lange war der 2003 verstorbene Alfred Meyer dafür verantwortlich und prägte Form und Inhalt des Heftes, das für viele Vereine der Region zum Vorbild wurde. Vor zehn Jahren erhielt das Heft ein völlig neues und modernes Layout, blieb aber der inhaltlichen Linie weitgehend treu. Seither hatte Angelika Burkhard die Redaktion inne.