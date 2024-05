Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das war kein leichtes Unterfangen, die Straße Kirchdöll mitsamt all der Eingänge und Zufahrten neu zu gestalten. Doch es ist in ansprechender Weise gelungen, was bald mit Beetbepflanzung noch unterstrichen wird. Am Mittwoch wird gefeiert.

Die Kirchdöll war eine holprige Piste mit Löchern. Die Sinkkästen waren gebrochen. Die Straße ist zwar nicht besonders lang, nur ein paar Meter hoch zum Wanderparkplatz, zur Leichenhalle