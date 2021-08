Auf zur fünften RHEINPFALZ-Wandertour: Am kommenden Mittwoch geht es ins Dahner Felsenland, wo eindrucksvolle Felsen und Burgen zu bewundern sind.

Am Startpunkt Bruchweiler-Bärenbach geht es hinauf zur Jüngstbergkanzel – mit einem „tollen Rundblick über den Pfälzerwald“, wie unser Wanderführer, Verbandsbürgermeister Michael Zwick, verspricht. Auf einem Teilstück des Bären-Steiges, einem der zwölf Premiumwanderwege, geht es dann in Richtung Weißensteiner Hof. Der zweite Anstieg führt uns auf den „Heidenpfeiler“ mit der Aussicht auf die Burg Berwartstein bei Erlenbach. Danach geht es entlang der „Buchenkammern“ zur Drachenfelshütte des Busenberger PWV. Nach einer Mittagsrast wandern wir zurück zum Parkplatz. tre

Anmeldung am Montag

Wer an der kostenlosen RHEINPFALZ-Sommertour am Mittwoch, 18 . August, ab 10 Uhr teilnehmen möchte, kann sich noch am Montag zwischen 10 und 16 Uhr anmelden unter Telefon 06331/8004-34 oder per E-Mail an redpir@rheinpfalz.de. Es gibt 20 Plätze, bei größerer Nachfrage entscheidet das Los. Falls Sie sich per E-Mail anmelden, geben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer an. Die Tour ist etwa acht Kilometer lang und nicht barrierefrei. Der genaue Treffpunkt wird noch bekanntgegeben. Die Teilnehmer müssen nachweislich geimpft, getestet oder genesen sein.