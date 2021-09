Wanderfreunde dürfen aufatmen. Nach der coronabedingten Zwangspause im vergangenen Jahr kann nun wieder gemeinsam gewandert werden. In Bruchweiler-Bärenbach geht es am kommenden Sonntag los: Da startet die Wanderwoche Unter dem Motto „Mit der Natur auf Du und Du“ .

Besucher und Einheimische erwartet ein vielfältiges Programm an geführten Wanderungen zu Naturschönheiten der Umgebung. Die Bruchweilerer Wanderwoche ist bekannt dafür, dass auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommt. Langjährige Stammgäste planen ihren Urlaub so, dass sie bei der Wanderwoche dabei sein können, weil sie sich hier schon heimisch fühlen. Der Auftakt findet am Sonntag, 5. September, um 18 Uhr in der Gaststätte „Zum alten Mühlrad“ statt. Die Wanderstrecken sind zwischen acht und 13 Kilometer lang, Treffpunkt ist immer an der Kirche in der Dorfmitte. Am 11. September geht es um 13 Uhr los, ansonsten immer um 9.30 Uhr.

Schöne Aussicht ist Programm

Am Montag, 6. September, geht es bei der „Schöne Aussicht-Tour“ über zwölf Kilometer zur Pfälzerwaldhütte am Schmalstein. Am Dienstag, 7. September, führt die Wanderung über Reinighof und Steinhohl nach Dahn-Reichenbach. Hier steht eine Besichtigung des Miniatursägewerks von Herbert Burkhart auf dem Programm. Am 8. September fahren die Teilnehmer zunächst mit dem Auto nach Schindhard, von dort geht es dann zur Schwanheimer Hütte. Am Donnerstag steht der Puhlstein und am Freitag stehen die „Hohlen Felsen“ auf dem Programm. Die Bürgermeistertour am 11. September führt zum Hochstein und mit der Wieslauterbahn zurück. Napoleonsteig, Bärensteig, der Historische Kreuzweg und der Rumbacher Höhenweg stehen ebenfalls auf dem Programm.

Als Rahmenprogramm steht am 9. September um 20 Uhr im Sängerheim ein offenes Singen auf dem Programm und der Abschlussabend, ebenfalls im Sängerheim, findet am 16. September ab 19 Uhr statt.

Weitere Informationen erteilen Christa Burkhart, Telefon 06394/1252 oder 0172/7441768, und Doris Kübler, Telefon 06394/5264. Die Wanderungen finden bei jedem Wetter statt.

Die Familienwanderung mit Buffet