Ein Novum ist die siebte Wander- und Radkarte fürs Dahner Felsenland: Sie bietet eine App-Unterstützung und eine GPS-Standortanzeige. Getüftelt daran haben Touristiker, Wanderer und Kartograf.

Nach Monaten der Abstimmungen und einigen Test-Karten ist die Wander- und Radkarte aus einer Dreier-Kooperation erschienen. Die Tourist-Information Dahner Felsenland mit dem Pfälzerwald-Verein und der südpfälzische Landkartenverlag Pietruska aus Rülzheim haben die Wander- und Radkarte „Dahner Felsenland im Maßstab 1:25.000“ mit App-Unterstützung sowie GPS-Standort-Anzeige herausgegeben. Wer sich dafür interessiert, kann vor dem Kauf die Wander- und Radkarte erst einmal digital 30 Minuten kostenlos testen. Beim Kauf der Karte gibt es dann einen Code zur dauerhaften Nutzung der Karte.

Zu jedem Karten-Produkt würden mehr denn je die örtlichen Touristiker dringend benötigt, stellen die Fachleute der Tourist-Information fest; nur in einer solchen Kooperation werde es möglich sein, den Kartennutzern im Pfälzerwald absolut verlässliche Landkarten an die Hand zu geben. Die Tourist-Information habe in diesem Fall gemeinsam mit den Wanderwegepaten, den örtlichen Pfälzerwald-Vereinen und den Ortsgemeinden den redaktionellen Hauptaufwand erbracht, so deren Leiter Jacques Noll. In der neuen Ausgabe stecke sehr viel Herzblut und Kompetenz, betont der Diplom-Kartograf des Pietruska-Verlages, Gert Kudoke.

Stadt Dahn vergrößert dargestellt

Zusätzlich ist der Bereich der Stadt Dahn im Maßstab 1:15.000 vergrößert. Mehrwert biete die neue App-Unterstützung „Top-Stern Meine Karten“. Sie seien sich sicher, dass die Kartennutzer das neue Produkt honorieren würden, stellt Verbandsbürgermeister Michael Zwick fest.

Die Karte ist ab sofort für 8,90 Euro in der Tourist-Information Dahner Felsenland, Schulstraße 29, Dahn erhältlich oder kann über das Bestellformular im Internet (zuzüglich Porto von 1,60 Euro) angefordert werden. Weitere Infos zum kostenlosen Testen der App gibt es auf der Internetseite.