Der mittlerweile 34. Wandermarathon des Pfälzerwaldvereins belebt am Samstag, 28. September, den Felsenwanderweg rund um Rodalben. Die Veranstaltung für Ausdauer-Wanderer steht auch für Hochbetrieb rund ums Hilschberghaus.

Am Samstag findet zum 34. Mal der Wandermarathon statt. Bis zu 200 Wanderer hat der Pfälzerwaldverein (PWV) bei der Veranstaltung schon öfter verzeichnet, sodass es mitunter selbst im Morgengrauen einer Portion Glück bedarf, einen Parkplatz zu ergattern. Viele Teilnehmer sind zwar aus der Region, viele kommen aber auch aus ganz Rheinland-Pfalz und dem Saarland, vereinzelt immer wieder aus Nordrhein-Westfalen, Hessen oder Bayern. Alle verbindet die Bereitschaft, eine sportliche Großtat zu erbringen.

Die meisten Langzeit-Wanderer entscheiden sich erfahrungsgemäß für die 42-Kilometer-Marathonstrecke, die über den gesamten Felsenwanderweg führt. Die Halbmarathonstrecke zieht sich über 21 Kilometer. Orientierung geben die braunen Markierungsschilder des Felsenwanderwegs. Zusätzlich werden über die gesamte Strecke gelbe Richtungspfeile angebracht. Diese Richtungspfeile sind bei asphaltierten Streckenabschnitten aufgesprüht.

Vier Kontroll- und Verpflegungsstellen

Die ältesten Marathonwanderer sind in der Regel über 80 Jahre alt, die Jüngsten um die 15 Jahre. Ziehen die Ersten bereits um 7 Uhr zur frühesten Startzeit los, so kehren die Letzten erst zurück, wenn sich die Abenddämmerung abzeichnet. Das ist allerdings kein Problem, denn bei dieser Veranstaltung gibt es keine Platzierung. Alle, die das Ziel erreichen, gehören zu den Siegern. 40 Kilometer zurückzulegen, das ist kein Pappenstiel. Oft treffen die Teilnehmer platt, aber mit Stolz auf ihre Leistung am Ziel ein.

Vier Kontroll- und Verpflegungsstellen richtet der Veranstalter ein: am Hirschbrunnen nach zehn Kilometern, auf dem Geisbühl nach weiteren acht Kilometern, an der „Alten Burg“ nach 28 Kilometern und im Leiterstal nach 36 Kilometern. Hier besteht Gelegenheit zur kurzen Rast, es gibt kostenlos warmen Tee und andere Getränke sowie belegte Brötchen. Zum Abschluss bekommen alle Ausdauer-Wanderer eine Urkunde. Bei Pfälzer Kost und Wanderliedern der Sing- und Gitarrengruppe folgt der erholsame Teil der Veranstaltung des Rodalber Pfälzerwaldvereins.

Start ab 7 Uhr

Gestartet werden kann am Hilschberghaus in der Zeit von 7 bis 8 Uhr, für den Halbmarathon bis 9 Uhr. Das Startgeld beträgt sieben Euro. Eine vorherige Anmeldung ist erwünscht, entweder unter info@hilschberghaus.de oder unter 0176 82667986 bei Wolfgang Ostmann, PWVler und selbst Rekordteilnehmer. Er ist zum 30. Mal dabei beim Rodalb-Wandermarathon.